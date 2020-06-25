رياضة | يوفنتوس يواجه ليتشي من أجل تعزيز صدارته للكالتشيو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يواجه ليتشي من أجل تعزيز صدارته للكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي يوفنتوس إلى تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، عندما يواجه ليتشي غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الكالتشيو.

ويستضيف يوفنتوس، متصدر الدوري برصيد 66 نقطة، فريق ليتشي غدا الجمعة، قبل يوم من المواجهة التي يستضيف فيها لاتسيو فريق فيورنتينا في الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وفي الجولة الماضية، فاز يوفنتوس على بولونيا 2 - 0، فيما خسر لاتسيو أمام أتالانتا 2 - 3، حيث كان متقدما بهدفين نظيفين لكن أتالانتا عاد بقوة وحقق الفوز، ليلحق أول هزيمة بلاتسيو بعد 21 مباراة.

وتمتع أغلب لاعبو يوفنتوس بالحصول على العلامة الكاملة عقب تعادلين سلبيين في كأس إيطاليا، بما في ذلك خسارة المباراة النهائية للكأس بركلات الجزاء الترجيحية أمام نابولي الأسبوع الماضي.

وقال ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس عقب الفوز على بولونيا :"كنا أفضل بدنيا. لعبنا 70 دقيقة بقوة، بوتيرة وزخم جيدين، وفقدنا جزء من تألقنا في العشرين دقيقة الأخيرة".

وأضاف :"في هذه الأيام قلت للاعبين أننا لا ينبغي أن نتأثر بالآراء السلبية".

ويعاني ساري، الذي أصبح تحت ضغط كبير بسبب العروض المملة الأخيرة، من مشاكل دفاعية في ظل إصابة ألكس ساندرو وماتيا دي تشيليو وإيقاف دانيلو.

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ولكن، بإمكانه أن يرحب بجونزالو هيجواين في خط الهجوم الذي يقوده كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا، اللذان سجلا هدفي يوفنتوس أمام بولونيا.

ويحتل أتالانتا المركز الرابع برصيد 54 نقطة، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، كما أنه أكثر فريق سجل أهدافا في الدوري هذا الموسم بواقع 77 هدفا.

وسيحل أتالانتا ضيفا على أودينيزي أحد فرق المؤخرة يوم الأحد، وهو نفس اليوم الذي يلتقي فيه نابولي مع سبال.

ويحل إنتر ميلان صاحب المركز الثالث برصيد 58 نقطة ضيفا على بارما بعد أن تعادل مع ساسولو 3 - 3 في الجولة الماضية.

وقال أنطونيو كونتي مدرب إنتر :"إذا بددنا هذه النقاط ينبغي أن ننظر في أعين بعضنا البعض ونحاول فهم لماذا خسرناها بطريقة سهلة. سجلنا قبل أربع دقائق من نهاية المباراة ثم استقبلنا هدف التعادل..."

ويفتتح فريقا ميلان وروما مباريات الأحد، فيما تستكمل مباريات هذه الجولة بمواجهة سامبدوريا مع بولونيا، وساسولو مع فيرونا.

ويلعب بريشيا مع جنوه يوم السبت، كما يلتقي كالياري مع تورينو.