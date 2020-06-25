رياضة | أخر تطورات تجديد عقد نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات تجديد عقد نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي الزمالك منذ فترة إلى تجديد عقد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض لضمان استمراره بالنادي للموسم القادم.

وينتهي عقد حازم إمام مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي أخر مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأبيض أن يتم تجديد عقد حازم إمام لأنه يعتمد عليه مع الفريق بشكل كبير.

Advertisements

وبالفعل اقترب مسئولو الزمالك من تجديد عقد قائد الفريق لمدة موسمين قادمين بعد أن تم التواصل مع اللاعب وأبدى ترحيبه الشديد بالاستمرار داخل النادي.

وأراد مسؤولي الفارس الأبيض معرفة مطالب حازم إمام المادية لتجديد عقده ولكنه أكد أنه سيقوم بالتوقيع على بياض ولكنه يريد أن يتم تقديره مثل باقي لاعبو الفريق.

وينتظر نادي الزمالك فقط عودة التدريبات الجماعية ليتم تجديد عقد حازم إمام ويعلن النادي بشكل رسمي عن ذلك.