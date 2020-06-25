شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يعلن رسميًا التعاقد مع «مونييه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني رسميًا التعاقد مع الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي توماس مونييه في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع فريقه.

وكان الدولي البلجيكي قد ارتبط بالانتقال إلى عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الأشهر الماضية وعلى رأسهم مانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال، إلا أنه استقر على التوجه إلى البوندسليجا.

ووقع «مونييه» عقدًا مع دورتموند يربطه بالفريق الألماني حتى 2024.

وقال صاحب الـ 28 عامًا، في أول حديث له للموقع الرسمي للنادي الألماني: «بروسيا دورتموند يلعب كرة القدم التي أرغب في لعبها، مثيرة وفريده وطبيعية، بروسيا دورتموند معروف بجماهيره المتحمسة والأجواء التي عايشتها خلال مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان في سيجنال إيدونا بارك أثرت حقًا في قراري».

وأضاف: «أنا طموح، وكما كان الحال عندما كنت مع بروج وباريس، أود الفوز بالألقاب مع دورتموند».

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