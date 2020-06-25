شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يعلن الاستغناء عن 9 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الاستغناء عن 9 من لاعبيه الشباب والذين تنتهي عقودهم مع النادي بنهاية الشهر الجاري، فيما سمح لهم بالاستمرار في التدريب في الأكاديمية للحفاظ على لياقتهم البدنية حتى العثور على ناد جديد.
وأوضح النادي أن الأسماء التسعة التي ستغادر الفريق هي ديميتري ميتشيل، وكاميرون بروثويك-جاكسون، وإيثان هاميلتون، وديون ماكجهي، ولارجي رامزاني، وجورج تانر، وأيدن بارلو، بالإضافة إلى كيرين أوهارا وأليكس فويتيك.
وقررت إدارة الشياطين الحمر السماح للاعبين التسعة بالاستمرار في التدريب في الأكاديمية استعدادًا للموسم الجديد للحفاظ على لياقتهم البدنية في الوقت الذي ستساعدهم فيه على العثور على أندية جديدة للانضمام إليها.
وأشار موقع «جول» العالمي إلى أن مانشستر يونايتد لم يستغنى أن أي لاعب يقل سنه عن 19 عامًا من الأكاديمية إذ يرفض ذلك تمامًا خلال أزمة فيروس كورونا.
وأوضح أن من بين اللاعبين التسعة، فإن «رامزاني» كان قد تلقى عرضًا من النادي لتوقيع عقد جديد إلا أنه قام برفضه، مشيرًا إلى رغبة اللاعب في الحصول على عرض مالي أكبر رأت الإدارة أنه لا يناسب وضعه الحالي في النادي، إذ كانت طلباته تتساوى مع بعض لاعبي الفريق الأول المعروفين. ويعتقد أن اللاعب في طريقه حاليًا للانضمام إلى ناد إسباني في الدرجة الثانية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
59,561
-
تعافي
15,935
-
وفيات
2,450
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يعلن الاستغناء عن 9 لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.