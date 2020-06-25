شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يعلن الاستغناء عن 9 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الاستغناء عن 9 من لاعبيه الشباب والذين تنتهي عقودهم مع النادي بنهاية الشهر الجاري، فيما سمح لهم بالاستمرار في التدريب في الأكاديمية للحفاظ على لياقتهم البدنية حتى العثور على ناد جديد.

وأوضح النادي أن الأسماء التسعة التي ستغادر الفريق هي ديميتري ميتشيل، وكاميرون بروثويك-جاكسون، وإيثان هاميلتون، وديون ماكجهي، ولارجي رامزاني، وجورج تانر، وأيدن بارلو، بالإضافة إلى كيرين أوهارا وأليكس فويتيك.

وقررت إدارة الشياطين الحمر السماح للاعبين التسعة بالاستمرار في التدريب في الأكاديمية استعدادًا للموسم الجديد للحفاظ على لياقتهم البدنية في الوقت الذي ستساعدهم فيه على العثور على أندية جديدة للانضمام إليها.

وأشار موقع «جول» العالمي إلى أن مانشستر يونايتد لم يستغنى أن أي لاعب يقل سنه عن 19 عامًا من الأكاديمية إذ يرفض ذلك تمامًا خلال أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن من بين اللاعبين التسعة، فإن «رامزاني» كان قد تلقى عرضًا من النادي لتوقيع عقد جديد إلا أنه قام برفضه، مشيرًا إلى رغبة اللاعب في الحصول على عرض مالي أكبر رأت الإدارة أنه لا يناسب وضعه الحالي في النادي، إذ كانت طلباته تتساوى مع بعض لاعبي الفريق الأول المعروفين. ويعتقد أن اللاعب في طريقه حاليًا للانضمام إلى ناد إسباني في الدرجة الثانية.

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