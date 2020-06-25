شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا من العالم إليكِ.. 27 معلومة عن رنيم الوليلي «فراشة الإسكواش المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «فراشة الإسكواش»، هكذا عُرفت نجمة الإسكواش المصرية، رنيم الوليلي، وبعد مسيرة حافلة بالانتصارات التي ليس كمثلها شئ، أعلنت رنيم اعتزالها اللعبة، صباح الخميس، في مفاجأة «صادمة» للوسط الرياضي، لأنها تربعت على قمة الترتيب العالمي للإسكواش منذ سنوات ولم تخسره حتى الآن.

«المصري اليوم» تستعرض معلومات عن «فراشة الإسكواش المصرية»، رنيم الوليلي.

1. اسمها بالكامل، رنيم محمد ياسر سعدالدين الوليلي.

2. على أطراف الإسكندرية، ولدت رنيم بتاريخ 1 يناير 1989.

3. تخرّجت رنيم في المدرسة الألمانية في الإسكندرية، ومنها إلى الأكاديمية البحرية في القاهرة.

4. عُرف عن رنيم، أنها تقضي معظم وقتها في التدريب، فيما تمضي بعض الوقت في ممارسة هواياتها الموسيقيّة.

5. رنيم متزوجة من لاعب الاسكواش المصري، طارق مؤمن.

6. في السادسة من عُمرها، ظهرت موهبة رنيم، ثم لعبت لأول مرة في بطولة الناشئين 2001، في ماليزيا.

7. سطع نجم رنيم سريعًا، وفازت ببطولة العالم للناشئين في بلجيكا 2005، وتم اختيارها لتحظى بلقب «لاعبة العام» من قبل الاتحاد الدولي لناشئات الإسكواش، 2004 و2005.

8. ودّعت رنيم عالم الناشئين بفوزها ببطولة الناشئين 2007، المُقامة في هونج كونج.

9. جاءت خطوات رنيم الاحترافية ثابتة، وفازت بأولى بطولاتها الكبرى عام 2009، وهي بطولة هليوبليس المفتوحة.

10. صُنفّت ضمن أول 20 لاعبة في التصنيف العالمي.

11. ارتقت فيما بعد، لتحجز مقعدها في تصنيف أول 10 لاعبات.

12. في عام 2011، فازت ببطولة «كارول ويمولر» المفتوحة، بعد تغلبها في النهائي على المصنفة الثانية عالميًا جيني دنكالف.

13. وفي العام نفسه، تغلبت على مواطنتها أمنية عبدالقوي في نهائي بطولة الغردقة الدولية، لتحصد ثاني ألقابها في 2011.

14. وفي 2012، وصلت للترتيب 2 في التصنيف العالمي لأول مرة، وفي سبتمبر من نفس العام، فازت بأول بطولة عالم متسلسلة لها بعد تغلبها على المصنفة الأولى عالميًا، الماليزية نيكول ديفيد، في نهائي بطولة ماليزيا المفتوحة.

15. عادت نيكول بقوة بعدها بشهر في بطولة أمريكا المفتوحة، لكن رنيم تغلبت عليها مرة أخرى عام 2013 في نهائي بطولة «كليفلاند».

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16. حلت رنيم وصيفةً في ثلاث بطولات أخرى في عام 2013، وفي تلك البطولات الثلاثة كانت البطلة هي نيكول.

17. فازت ببطولة ماليزيا المفتوحة مرة أخرى عام 2014، على حساب مواطنتها نور الطيب في النهائي.

18. وفي ديسمبر 2014، وصلت لنهائي بطولة العالم، إلا أن نيكول أزاحتها عن حصد اللقب.

19. شهد عام 2015 بداية قوية لرنيم، بفوزها ببطولة الأبطال وبطولة مدينة ويندي المفتوحة وبطولة الإسكندرية المفتوحة.

20. وفي مايو من العام نفسه، حصلت على لقب لاعبة العام من قبل الاتحاد الدولي للاعبات الاسكواش عن موسم 2014/15.

21. ولأنها تهوى النجاح، تصدرت رنيم الترتيب العالمي لتزيح نيكول من صدارتها التي دامت 9 سنوات، لتُصبح أول لاعبة مصرية تحقق ذلك.

22. في سبتمبر 2015، حققت لقبًا آخر بالفوز ببطولة الصين المفتوحة بخسارة واحدة فقط طوال البطولة.

23. فشلت في الوصول لنهائي بطولة العالم للمحترفات في 2015، بعد خسارة صادمة بنتيجة 3-1 أمام الهندية جوشنا شينابا في الدور الأول للبطولة المقامة في قطر.

24. وبحلول 2016، حصدت 3 ألقاب، وهي: «ويندي سيتي المفتوحة»، «الأهرام الدولية»، و«وادي دجلة المفتوحة».

25. وفي 2017، توجت ببطولتي «ويندي سيتي المفتوح» و«بطولة العالم المفتوحة» في مانشستر.

26. لم تقف نجاحات رنيم عند ذلك الحد، إذ أحرزت بطولات «كليفلاند كلاسيك» و«الجونة الدولية» و«أمريكا المفتوحة» و«بلاك بول»، في 2018.

27. اختتمت رنيم بطولاتها في العام الماضي 2019 بـ5 ألقاب، وهي «بلاك بول المفتوحة» و«دي بي دي» المفتوحة في هولندا، و«الجونة الدولية» و«جولة PSA العالمية»، وأخيرًا «نيتسيوت المفتوحة».