شكرا لقرائتكم شباب الأهلى دبى يتقدم بشكوى رسمية ضد رابطة المحترفين بعد إلغاء دوري الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إماراتية، اليوم الخميس، أن نادى شباب الأهلى دبى تقدم بشكوى رسمية جديدة ضد رابطة المحترفين في الاتحاد الإماراتى لكرة القدم، بعد إلغاء دوري الخليج العربي في الموسم الجارى 2019-2020 عقب توقف المسابقة لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن شباب الأهلى تقدم اليوم بشكوى رسمية إلى هيئة التحكيم في اتحاد الكرة ضد رابطة المحترفين، يطالب فيها بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة رابطة المحترفين بعدم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي وما يترتب على ذلك من نتائج.

أضافت الصحيفة أن شباب الأهلي طالب أيضا في الشكوى المقدمة لاتحاد الكرة بالتعويض المادي عن الأضرار التي أصابته بعد إلغاء النسخة الحالية من الدوري الإماراتي.

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وكان نادى شباب الأهلى دبى، قدم في وقت سابق شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط ضد رابطة المحترفين الإماراتى بعد قرارها بإلغاء منافسات الموسم الحالي.

ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" في وقت سابق، أن شكوى الفريق جاءت بعد شطب جميع نتائج النسخة الحالية من الدوري الإماراتي التي يتصدرها شباب الأهلي حتى الجولة 19.

ويتصدر فريق شباب الأهلى دبى جدول ترتيب دورى الخليج العربى "الدورى الإماراتى" برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط عن العين الوصيف بعد مرور 19 جولة.