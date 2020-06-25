شكرا لقرائتكم أحمد المحمدى ينهى صيام 1921 يوما بدون أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح المدافع المصرى أحمد المحمدى، فى قيادة فريقه أستون فيلا، لتحقيق تعادلا ثمينا، مع مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، أمس الأربعاء، بنتيجة 1 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وسجل المحمدى هدف تعادل أستون فيلا، فى الدقيقة 83 من زمن المباراة، من ضربة رأس رائعة، مستغلا عرضية من ضربة ركنية، ليخطف نقطة ثمينة لفريقه، الذى يعانى من شبح الهبوط.

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ويعد هدف المحمدى، فى مرمى نيوكاسل، هو الأول له فى الدوري الإنجليزي، منذ هدفه فى مرمى فريق تشيلسي، فى 22 مارس 2015، عندما كان ضمن صفوف فريق هال سيتي، أى منذ 1921 يوما.

وسجل المدافع المصرى هدفه فى مرمى فريق نيوكاسل، بعد 6 دقائق فقط من نزوله بديلا، لزميله كونسا، كما شارك محمود حسن تريزيجيه فى المباراة أساسيا، قبل أن يستبدل فى الدقيقة 70.

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة ويتعقد موقفه فى صراع البقاء بالبريميرليج، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الـ13 برصيد 39 نقطة، ويتصدر ليفربول، بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، برصيد 86 نقطة، بعد فوزه الكبير أمس الأربعاء على كريستال بالاس 4 – 0.