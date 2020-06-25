شكرا لقرائتكم داني ميرفي: صلاح وماني سيطالبان بالاستمرار في المشاركة بعد التتويج لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد داني ميرفي، نجم ليفربول السابق، إن محمد صلاح وساديو ماني نجما الريدز، سيطلبان من المدرب يورجن كلوب المشاركة في جميع المباريات المقبلة مع ليفربول في مسابقة الدوري الانجليزي بعد تحقيق اللقب في الجولة المقبلة أو بعد المقبلة على الأكثر، بسبب رغبتهما في مواصلة الأرقام القياسية والمنافسة على لقب الهداف "الحذاء الذهبي".

وحقق ليفربول بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح، فوزًا كبيرًا على نظيره كريستال بالاس، برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ونجح صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر، في الظهور الأول له بعد غياب دام 3 أشهر بسبب توقف الدوري الانجليزي جراء تداعيات كورونا.

وقال ميرفي في تصريحات نشرها موقع "جول العالمي: "إذا كانوا شاركون في دوري أبطال أوروبا ، فسوف أفهم انها ستكون راحة للاعبين".

وأضاف: "لكن إذا كنت مكان مو صلاح وسأنافس على الحذاء الذهبي أو ماني أو ترينت ألكسندر أرنولد فيما يتعلق بالتمريرات الحاسمة التي يقدمها التمريرات ، فسأطرق باب كلوب واطلب منه اللعب خلال المباريات المتبقية من البريميرليج".

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وتابع: "الجميع يريد أن يكون جزءًا من أعظم فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".

الفوز قرّب ليفربول بشكل كبير من حلم التتويج بلقب الدوري الانجليزي، حيث يحتاج حاليًا لنقطتين فقط للتتويج رسميا بلقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عام.

كما من الممكن أن يتوج ليفربول بلقب البرييمرليج اليوم الخميس، فى حال خسر منافسه المباشر مانشستر سيتي ضد تشيلسي، حيث سيتوقف الفارق بين الفريقين عند 23 نقطة، مع تبقى 7 مباريات فقط على النهاية.

وفى حال فوز مانشستر سيتي على تشيلسي اليوم، سيتأجل التتويج حتى مواجهة ليفربول ضد مانشستر سيتي التي تقام 2 يوليو على ملعب "الاتحاد" معقل السيتزنز، حيث سيقود الفوز ليفربول للتتويج رسميا، وإذا خسر الريدز سيتأخر التتويج إلى الجولة بعد المقبلة.

ليفربول وصل للنقطة 86 فى الصدارة بفارق 23 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ63 نقطة، في المقابل يحتل كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 42 نقطة.