شكرا لقرائتكم الأهلي: حمدي فتحي سيكون جاهزاً للمشاركة في أول مباريات النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو النادي الأهلي أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سيكون جاهزاً للمشاركة في أول مباريات النادي سواء محلياً أو قارياً بعد تعافيه بشكل شبه كامل من الإصابة، وأجري حمدي فتحي عملية جراحية فى غضروف الركبة قبل عدة أشهر بعد إصابته فى معسكر المنتخب الوطنى الأول، وبات جاهزاً للمشاركة فى التدريبات بشكل تدريجى وهو ما يحدث بالفعل منذ انطلاق تدريبات الفريق الأحمر منذ أمس الأربعاء.

ويتابع اللاعب حالته وتدريباته التي يؤديها حالياً بالتنسيق مع الخبير الألمانى الذى سبق وأجرى له الجراحة قبل أشهر، ويحرص حمدى فتحي على إرسال تقارير وفيديوهات مُستمرة عن حالته للخبير الألمانى، بالتنسيق مع طبيب الأهلى ويظهر حمدي فتحي في تدريبات الفريق بشكل يومي ويؤدي تدريبات مُحددة موضوعة له من قبل ديفيد سيزا المدرب العام للفريق، في تواجد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق حالياً في سويسرا لقضاء أجازة مع أسرته قبل العودة من جديد لقيادة تدريبات الفريق.

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في الوقت الذي طلب رينيه فايلر من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن فريق الوداد المغربي، قبل مواجهته فى نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب قرار الاتحاد الأفريقى باستكمال المسابقة وعدم إلغائها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويضع الجهاز الفنى خطة الاستعداد لمواجهة بطل المغرب المرتقبة على الرغم من عدم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة حتى الآن، خاصة أن بطولة دورى أبطال أفريقيا تعد أهم أهداف الأهلى خلال المرحلة المقبلة وهى البطولة التى سيتوقف عليها العديد من الأمور داخل الأهلي، ويواجه الأهلى الوداد المغربى فى الدور نصف النهائى فيما سيواجه الزمالك الرجاء المغربى فى نفس الدور على أن يواجه الفائزان بعضهما على نهائى البطولة.