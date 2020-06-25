شكرا لقرائتكم مدحت عبد الهادي يكشف كواليس انسحاب الزمالك أمام الأهلى بموسم 95-96 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مدحت عبد الهادي نجم نادي الزمالك السابق عن كواليس انسحاب الزمالك أمام الاهلى في موسم 95 - 96 ، حيث انسحب الابيض في مثل يومنا هذا من لقاء القمة أمام الأهلي قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، حيث شهدت المباراة، اعتراض الزمالك على تعيين قدري عبد العظيم حكمًا للمباراة، ولكن اتحاد الكرة أصر على توليه إدارة المباراة، ومع تقدم الأهلي بهدف نظيف، أضاف حسام حسن الهدف الثاني، ليعترض لاعبو وإداريو الزمالك على الهدف بداعي التسلل، ويقررون الانسحاب ، ليتم احتساب الفوز لصالح الأهلي ، وتوقيع عقوبات مالية وصلت إلى 150 ألف جنيه.

ويقول عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن نادي الزمالك فوجئ بتغيير جمال الغندور بعد أن قام بعمليات الإحماء داخل الملعب قبل بدء المباراة والإصرار على تعيين الحكم قدرى عبدالعظيم رغم أن مجلس إدارة الزمالك قدم اعتراض كامل على تعيين عبدالعظيم قبل المباراة بأيام

واستطرد عبدالهادي : فوجئنا بتغيير جمال الغندور بشكل مفاجيء بعد أن قام هو وطاقم التحكيم بالكامل بعلميات الإحماء داخل الملعب دون إبداء أسباب ثم سرعان ما تم التغاضى عن احتساب ركلة جزاء للزمالك في بداية الشوط الأول وجميعها كانت عوامل مساعدة على قرار الزمالك بالانسحاب من المباراة ، وتعرضت لإصابة في بداية الشوط الثاني من المباراة وقبل الانسحاب ببضع دقائق

وكان آخر انسحاب للزمالك في مباراة القمة 119 في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز رسمياً، انتهت قبل أن تبدأ بعدما تخلف الزمالك عن الحضور لملعب المباراة في الموعد المحدد ، حيث التزم الأهلي بالموعد، وحضر إلى المباراة في الموعد المحدد، اللاعبين والجهاز الفني ومسئوليه، وأجرى عمليات الإحماء، وبدأ المباراة بشكل طبيعي. Advertisements وتعد واقعة غير جديدة في تاريخ نادي الزمالك حيث في موسم 1947 -1984 الأهلي قد حسم لقب دوري العاصمة وكان مقررًا مقابلة الزمالك في الجولة الأخيرة، لكن القلعة البيضاء طلب تغيير الموعد حينما قوبل ذلك بالرفض، انسحب الزمالك ولعب الأهلي ودية يومها ضد الترسانة. في عام 1982 قرر الزمالك الانسحاب من البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم اعتراضًا على الغاء الحكم محمد حسام، هدفًا لحسن شحاتة مهاجم الأبيض أمام الأهلي بداعي التسلل.

وعن تاريخ الزمالك في الانسحابات قال عبدالهادي : لا يوجد فريق في العالم تعرض لكم الظلم التحكيمي الذي عانى منه نادي الزمالك على مدار تاريخه ولكن في ظل وجود المستشار مرتضى منصور على رأس إدارة النادي أصبح للزمالك درع وسيف