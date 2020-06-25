شكرا لقرائتكم الزمالك يخاطب الرجاء رسميا لإعادة حميد أحداد عقب نهاية فترة الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، إرسال خطابًا رسميًا إلى نادى الرجاء المغربى، بشأن إعادة المغربى حميد أحداد لاعب الفريق المعار للنادى المغربى، عقب نهاية فترة الإعارة، وذلك لبحث مصيره مع إدارة نادى الزمالك خاصة بعد تلقى مجموعة من العروض للاعب التى ترغب إدارة الكرة فى مناقشتها معه خلال الفترة المقبلة.

ويأتى الخطاب الرسمى الذى سترسله إدارة الكرة بنادى الزمالك إلى الرجاء المغربى خلال الفترة الحالية، فى ضوء العلاقات الطيبة التى تربط الناديين حيث ترغب الإدارة البيضاء فى الحصول على خدمات لاعبها عقب نهاية الإعارة مباشرة، لمناقشة كافة الأمور التى تخص مستقبله فى الموسم الجديد سواء بالعودة إلى صفوف الفريق أو الموافقة على أحد العروض المقدمة له.

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ويمتلك أحداد مجموعة من العروض من أندية الدورى المغربى، إلا إن إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة تؤجل مناقشتها انتظاراً لنهاية إعارته مع الرجاء المغربى، كما أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك قد أشاد باللاعب بعد متابعته مع الرجاء المغربى بعدما تم إعارته من جانب الزمالك لصفوف الفريق المغربى، بعد الموسم الذى قضاه مع الفارس الأبيض عقب شرائه من الدفاع الجديدى المغربى.

وتناقش إدارة الكرة بنادى الزمالك مع كارتيرون خلال الفترة الجارية كافة الأمور الخاصة بموقف اللاعبين المعارين إلى الأندية الأخرى من أجل حسمها خلال الفترة المقبلة بشكل نهائى، خاصة فى ظل حرص إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة على الانتهاء مبكرا من الترتيب لشكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل حيث سيتم حسم كافة الأمور مع الفرنسى باتريس كارتيرون.