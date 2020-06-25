شكرا لقرائتكم دورتموند يعلن تعاقده مع توماس مونييه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الخميس، تعاقده مع الظهير الأيمن البلجيكي توماس مونييه قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسينتقل مونييه "28 عاما" في صفقة انتقال حر، كما وافق على عقد يربطه بدورتموند حتى عام 2024.

قال مايكل زورك المدير الرياضي بدورتموند: توماس مونييه لاعب أثبت إمكانياته على أعلى مستوى، خلال مشاركته في دوري أبطال أوروبا ومع منتخب بلاده على مدار فترة طويلة، وسيمنحنا دفعة حقيقية من خلال تجربته.

وقال مونييه: دورتموند يلعب نوع كرة القدم الذي أحب أن ألعبه، مثيرة وطبيعية وواقعية>