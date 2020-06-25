محمد صلاح يتفوق على رونالدو وميسي بميزة خاصة

أكد رضا عبدالعال، لاعب الزمالك السابق، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten"، أن محمد صلاح، نجم منتخب مصرونادي ليفربول الإنجليزي يتميز عن ميسي وكريستيانو رونالدو بـ"السرعة".

وقال عبدالعال : "لا يوجد مدير فني لمنتخب مصر نجح فى الاستفادة بإمكانيات محمد صلاح، فهو ينجح فى ليفربول من خلال سرعته والقطع بين المدافعين".

وأضاف: "كوبر كان يوظف محمد صلاح فى غير مركزه، وجماهير الأهلي تكره صلاح بسبب مقارنته مع محمد أبوتريكة".

وتابع: "هناك فارق كبير بين محمد صلاح وأبوتريكة، فهو لاعب لعب فى الدوري الإنجليزي، وأبوتريكة لم يلعب سوي فى الدوري المصري".