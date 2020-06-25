شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع مع لجنة المتابعة لمركز الجزيرة بسبب ضوابط كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع لجنة متابعة وإشراف مركز شباب الجزيرة؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية المتخذة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمركز استعداداً لعودة النشاط.

وأطلعت اللجنة، وزير الرياضة، على الإجراءات والضوابط الاحترازية التي يتم تنفيذها داخل مركز شباب الجزيرة من حيث تطهير وتعقيم المنشآت الرياضية وكافة الأماكن الاجتماعية داخل المركز وكشفت لجنة متابعة مركز شباب الجزيرة إجراء مسحة لجميع العاملين وموظفي المركز للتأكد من سلامتهم بالتعاون مع نادى الجزيرة الرياضى برئاسة عمرو جزارين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة اللحظية لتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بمركز شباب الجزيرة على أرض الواقع لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفقاً لما ورد بالدليل الإرشادى الذى وضعته الوزارة لضوابط عودة النشاط الرياضي بالأندية ومراكز الشباب، وذلك في ضوء حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين، وإتاحة فرصة ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية لهم داخل المنشآت الشبابية والرياضية في جو صحي يخلو من أي عوائق وأضرار.

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وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع أنحاء الجمهورية في الفترة الراهنة، ويتم تقييم الموقف العام بكل منشأة استعداداً لعودة النشاط الرياضي والشبابي في تلك المنشآت، في إطار القرارات التي صدرت مؤخراً عن اجتماع لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومنها فتح الأندية واستئناف التدريبات والنشاط.

وشهد اللقاء أعضاء اللجنة ومنهم مصطفي منصور رئيس الادارة المركزيه لمراكز الشباب والهيئات الشبابية وأحمد عفيفي رئيس الادارة المركزيه للمدن الشبابية، أشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، سمير عبد ربه المدير التنفيذي للمركز ومحمود صبرى وخالد أنور ومحمد سليمان و محمد صادق ومحمود فوزي.