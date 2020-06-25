شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون جاءوا نجوما للدورى المصرى ورحلوا دون بصمة .. أجوجو والكينج ومالودا أشهرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاقد مسئولو أندية الدورى المصرى وخاصة الأهلى والزمالك مع عدد من اللاعبين المحترفين لتدعيم صفوف الفريق بمحترفين سوبر خاصة فى الجزء الهجومى لإحراز البطولات بشكل مستمر سواء المحلية او القارية .

وقد قامت إدارة الناديين بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الأفارقة ومالت بعدها للتعاقد مع لاعبى أمريكا الجنوبية وخاصة من الدورى البرازيلى أو الكولومبى ، إلا أن كافة الصفقات باءت بالفشل ورحلوا سريعا دون وضع أى بصمة ، رغم أن التاريخ يشهد أن بعضهم جاءوا بأسماء رنانة وتوقع لهم التألق إلا أنهم فشلوا تماما نستعرضهم فى التقرير التالى:



جورج ارثر

جورج أرثر

تعاقد الأهلي مع الغانى جورج أرثر أو الكينج آرثر كما كان يناديه مشجعي فريقه "كوتوكو" الغاني عام 1994/1995، بعد تألقه مع فريقه أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1993، وأداءه المتميز مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا 1994، المقامة في تونس، ولكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه، ليقرر الرحيل سريعًا والعودة هاربًا إلى ناديه الغاني .

أجوجو

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تعاقد الزمالك عام 2008 مع الغانى جونيور أجوجو قادما من نادى نوتنجهام فورست الإنجليزى فى صفقة كلفت خزينة النادى 350 ألف يورو سنويا فى صفقة توقعها البعض بأنها ستحصد البطولات للفريق الأبيض خاصة وأن اللاعب كان هداف كأس الأمم الأفريقية عام 2004 مع غانا .

جاء أجوجو ولم ينجح فى فرض اسمه بالدورى بعدما مال للسهر والشرب واللعب بمزاج بعيدا عن الضغوط ليرحل سريعا دون أى بصمة حقيقية .

مالودا

تعاقد مسئولو وادى دجلة مع النجم الفرنسى مالودا قادما من الدورى الهندى لأسباب تسويقية خاصة وأنه أحد ابناء الجيل الذهبى للديوك الفرنسية ، إلا أن اللاعب شارك لمدة 6 شهور مع الفريق الدجلاوى ورحل دون أن يشعر به احد فى ظل مشاركته القليلة فى المباريات وعدم اللعب بجدية فى اللقاءات .