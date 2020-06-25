شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى يخطط لإلغاء الصعود والهبوط فى الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى، عن دراسة إلغاء الصعود والهبوط فى الموسم الحالى مع استكمال الدورى الممتاز لتحديد البطل، فى ظل ترتيب أوضاع عودة النشاط لترتيب نظام المسابقات حتى لا تؤثر على الموسم الجديد، وقال رئيس اتحاد الهوكى إنه من المنتظر بحث هذا الأمر مع الأندية قبل صدور قرار نهائى.

وأشار شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى، إلى مطالبة الاتحاد الأندية بإرسال موافقات اللاعبين وأولياء الأمور بشأن عودة النشاط خلال المرحلة المقبلة، ضمن إجراءات الحماية من فيروس كورونا، موضحا أنه من أحد الأكواد الخاصة بعودة النشاط.

وأضاف رئيس اتحاد الهوكى، فى تصريح لـ الخليج 365، أن الحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية خطة الاتحاد الأولى بشأن عودة النشاط.

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وكشف شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى، مسبقا، عن جاهزية الاتحاد لعودة النشاط، مشيرًا إلى أنه تم وضع تصور بتحديد يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف المنافسات.

وقال شريف كمال إن مجلس الاتحاد وضع تصورات مسبقًا لاسئناف النشاط وعودة اللاعبين للتدريبات منذ فترة طويلة تحسبًا لصدور أى قرار بعودة النشاط فى أى لحظة .

وأكد رئيس اتحاد الهوكى اللجوء إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لحل أزمة الحافز الرياضى للاعبين فى ظل عدم استكمال 5 منافسات لمراحل سنية مختلفة تتعلق بالحافز الرياضى، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وضع تصوراً لإنهاء المسابقات فى حال عودة النشاط خلال المرحلة المقبلة .

وكان رئيس اتحاد الهوكى قد كشف مسبقا عن الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للدولة وتعليق النشاط على صعيد جميع المراحل السنية لحماية اللاعبين وأسرة اللعبة كما قرر اتحاد الهوكى، برئاسة شريف كمال، عمل موظفى الاتحاد 3 أيام فى الأسبوع هى "السبت والاثنين والأربعاء"، وذلك حتى منتصف يونيو لحين اتضاح رؤية عودة النشاط من عدمه بسبب فيروس كورونا