شكرا لقرائتكم خبر عن تنس الطاولة: مسحات كورونا للاعبين قبل انطلاق المنافسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد تنس الطاولة سحب مسحات كورونا للاعبى المنتخب قبل بدء المنافسات، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم من فيروس كورونا، قبل عودة النشاط الرياضى والمقرر له أول يوليو المقبل.

وقال معتز عاشور، رئيس الاتحاد، إن المسحات سيتم عملها قبل اللعب، حيث تبدأ التدريبات للاعبى المنتخب فقط والمتأهلين منهم إلى طوكيو، على أن يكون ذلك في النصف الأول من شهر يوليو، بخوض تدريبات فقط، وتبدأ المنافسات فى الأول من شهر أغسطس المقبل، مع انطلاق الدورات المجمعة، واستكمال نشاط الموسم والدوريات، وأرسل اتحاد تنس الطاولة خطابا إلى المركز الأولمبى لخوض التدريبات أول يوليو المقبل.

وكان اتحاد تنس الطاولة أعلن أن عودة النشاط الرياضى قرار موفق رغم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، لكن الاتحاد سيكمل مسابقاته، ونشاطه، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بكل شدة.

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وقال عاشور إن الحالة النفسية للاعبين والمدربين ساءت خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة أعداد المصابين، لذلك سيكون عودة النشاط فرصة لتغيير حالتهم النفسية، قائلا: "سننفذ التعليمات والإجراءات الاحترازية بكل شدة".

كان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أعلن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، مضيفًا أن الفترة من 15 يونيو الجارى حتى أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.