شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة: توقيع الرئيس السيسى على اتفاقية مقر الكاف يحفظ لمصر ريادتها التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس هانى أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولى لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، جزيل الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد تصديقه بالموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بما يحافظ لمصر على ريادتها التاريخية لكرة القدم الأفريقية، وفى إطار دور مصر الفاعل فى القارة السمراء، وذلك بتوجيهات الرئيس بضرورة الاهتمام بقارة أفريقيا فى مختلف المجالات والأنشطة.

ووجه أبوريدة الشكر لكافة أجهزة الدولة المصرية ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى على الجهد الكبير الذى بذل فى سبيل الحفاظ على مقر الكاف فى مصر، وبما يضمن الدور الريادى والفاعل للدولة المصرية مع الأشقاء الأفارقة وبما يدعم الدور التاريخى لمصر بصفتها المؤسس للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، والداعم الرئيسى لكافة الأنشطة الرياضية فى جميع دول القارة.

وشدد أبوريدة على الدور البارز الذى لعبه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى إتمام تلك الاتفاقية، والتنسيق الكامل مع كافة أجهزة الدولة ومع قيادات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لإنهاء ذلك الملف بتلك الصورة المشرفة.

وفى نفس الوقت تقدم المهندس هانى أبو ريدة بالتهنئة لكافة أعضاء الاتحاد الأفريقى لكرة القدم وخاصة الرئيس أحمد أحمد، على إتمام الاتفاقية التاريخية والتى ستنعكس على تطوير كرة القدم فى أفريقيا ومساعدة "كاف" على القيام بدوره على على أكمل وجه، بما يخدم أسرة كرة القدم فى كل شبر من أرض قارتنا السمراء.