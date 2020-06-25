شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الاتحاد: لاعب الفريق المصاب بكورونا حالته تتحسن بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الأشلم، طبيب الاتحاد السكندرى، أن اللاعب الذى جاءت نتيجة مسحته إيجابية بفيروس كورونا تحسنت حالته بشكل كبير، وأنه قام بعزل نفسه فى منزله مع الحصول على كافة الأدوية واتخاذ التدابير اللازمة لوقاية أسرته.

وكانت لجنة طبية من اتحاد الكرة قد أجرت المسحة الأولى على لاعبى الاتحاد السكندرى يوم الاثنين الماضى.

وأضاف الأشلم أن محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى طالب الجهاز الطبى بضرورة اتخاذ كافة التدابير مع اللاعب من أجل علاجه بشكل سليم وفى أسرع وقت ممكن، مع ضرورة الكشف على المخالطين له أثناء المسحة الأولى حتى يكون الفريق الكروى خالياً تماماً من الفيروس قبل بدء التدريبات .

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من ناحية أخرى، تواصل مسئولو الاتحاد السكندرى مع سفارات مصر فى البلاد التى تضم لاعبيه الأفارقة لمعرفة الطريقة التى سيعود بها اللاعبون للقاهرة فى أسرع وقت ممكن مع فتح الطيران للانضمام لتدريبات زعيم الثغر بعد عودة النشاط الرياضى.

ويضم الاتحاد السكندرى بين صفوفه خمسة محترفين وهم الإيفوارى رزاق سيسيه والمالى ويلسون اكاكبو والأوغندى ايمانويل أكوى والسورى عمر الميدانى، بالإضافة إلى الليبى أنيس سالتو الذى فضل البقاء بالإسكندرية وعدم السفر لبلاده.