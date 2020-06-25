شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطالب بيراميدز بباقى مستحقات إسلام عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبيةـ مجلس إدارة بيراميدز بضرورة تسديد باقى مستحقات إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق البورسعيدى السابق والذى انتقل للفريق الأزرق بداية الموسم الحالى فى صفقة كلفته 40 مليون جنيه مع وضع بند فى العقد يتيح للمصرى الحصول على نسبة 20% من وراء بيعه لأى نادٍ مستقبلا.

وكان مسئولو بيراميدز قد سددوا جزءا من الصفقة وطالبوا بمنحهم فرصة لتسديد الجزء الباقى، إلا أنه نظرا لفيروس كورونا الذى ضرب العالم منذ بداية الموسم لم يسددوا مستحقات اللاعب للمصرى فى وقتها ليقوم مسئولو الأخير بمخاطبتهم من أجل إرسال باقى مستحقات بيع اللاعب فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها النادى الساحلى بسبب إيقاف النشاط .

من ناحية أخرى، تأكدت سلبية المسحة الطبية الأولى لجميع لاعبى الفريق الكروى الأول بنادى المصرى البورسعيدى، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى، حيث خضع الفريق والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين لإجراء مسحة طبية الثلاثاء للكشف عن فيروس كورونا، قبل عودة استئناف التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، عقب إصدار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط .

وخضع جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لإجراء المسحة الطبية، تحت إجراءات احترازية مشددة، حيث طُلب من اللاعبين عدم النزول من سياراتهم، والتواجد بها لحين حلول دور كل منهم فى الخضوع للمسحة الطبية، وذلك منعًا للتزاحم أو مخالطة اللاعبين لبعضهم.