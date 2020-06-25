شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بعد المران الثاني: "مستعدون متحمسون ومتشوقون للدورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تدريبات النادي الأهلي خلال المران الصباحى في ثانى أيام العودة إلى التدريبات الجماعية فى ملعب التتش استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي، حماسة اللاعبين أثناء المشاركة في التدريبات، وشارك الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، صور لرمضان صبحي وعمرو السولية وجونيور أجاي خلال التدريبات الجماعية ، وعلقت القلعة الحمراء على تدريبات اللاعبين قائلة: " مستعدون.. متحمسون.. متشوقون".

وخاضت المجموعة الأولى لفريق النادى الأهلى المران الصباحى فى اليوم الثانى لعودة التدريبات الجماعية على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا ،تمهيدا لعودة الدورى الممتاز .



رمضان صبحى فى تدريبات الاهلى

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية لثنائى حراسة المرمى محمد الشناوى ومصطفى شوبير، خلال مران المجموعة الأولى صباح اليوم، وأدى الثنائى تدريبات بدنية قوية استمرت 45 دقيقة، قبل أن يخوضا تدريبات قوية تحت إشراف مدرب حراس المرمى.

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وحرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم الخميس، والمقام على ملعب التتش بالجزيرة، وعقد رئيس النادى جلسة مع الجهاز الفنى للفريق، فى حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، من أجل الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم.

واطمأن الخطيب على تنفيذ الخطة الوقائية التى تم الإعلان عنها في السابق، وذلك حرصا على سلامة الجميع، حيث كان الأهلي سباقًا في تنفيذ تلك الإجراءات، استعدادًا لعودة النشاط الرياضى، وقام رئيس النادى بتدعيم اللاعبين والجهاز الفنى بعد عودتهم للمران عقب فترة توقف دامت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وطالبهم بالاستعداد الجيد للمنافسات المحلية والقارية.

كما عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اجتماعا مع المدرب العام للفريق ديفيد سيزا على هامش مران الفريق الجماعى، الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص عبدالحفيظ على الاجتماع بالمدرب العام، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق والتدريبات والعملية التنظيمية بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة.