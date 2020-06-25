شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يستعين بـ"مسحتين" كورنا للاعبى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين عن موعد سحب مسحات كورونا من لاعبى المنتخب، المقرر دخولهم فى معسكر بالمركز الأولمبى بالمعادى خلال الفترة المقبلة، وقبل عودة النشاط الرياضى.

وقال رئيس الاتحاد إنه من المقرر أن يتم سحب عينتين من اللاعبين، الأولى قبل التجمع بأسبوع، على أن تكون الثانية قبل التجمع بـ 24 ساعة فقط، اطمأنا على اللاعبين وسلامتهم وعدم الاكتفاء بمسحة واحدة، بل مسحتين لزيادة الاطمئنان والحرص.

وطبع الاتحاد كتيب الإرشادات الطبية والإجراءات الاحترازية، والذى يضم تعليمات عودة النشاط الرياضى، وفقا لما أعلنته وزارة الرياضة، كما سيتم توزيع الكتيب على المنتخبات و الأندية، ومن المقرر أن يتم إرسال الكتيب إلى الهيئات أعضاء الجمعية العمومية فور طباعته، ليكونوا على استعداد لعودة النشاط، مع تطبيق التعليمات التى تم إعلانها من مسئولى الوزارة ومجلس الوزراء .

كما قرر الاتحاد شراء جهاز ترمومتر حرارى لقياس درجة الحرارة، والكشف المبكر عن فيروس كورونا، وذلك قبل بدء النشاط الرياضى، المقرر له بداية يوليو المقبل .