س و ج.. كيف تعامل اتحاد الكرة مع 11 إصابة بكورونا بين أندية الدورى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن نتائج المسحات التى خضع عليها عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، حتى الآن، أسفرت عن ظهور 11 حالة إيجابية بين اللاعبين والمدربين والإداريين وعمال غرف خلع الملابس، وفى السطور التالية نلقى الضوء على هذا الملف الشائك قبل عودة الايجيبشن ليج..

س: كيف تعامل اتحاد الكرة مع 11 إصابة بكورونا بين أندية الدورى؟

ج: قال مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، إن هذه الحالات تم التعامل معها فوراً، بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالجبلاية، وتم عزلهم والحصول على الأدوية اللازمة وفقا للبروتوكول الطبى، كما سيتم متابعتهم بشكل مستمر لحين اكتمال الشفاء.

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س: أين ظهرت 11 إصابة بكورونا من بين أندية الدورى؟

ج: أوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن الحالات الإيجابية تنتمى لأندية الاتحاد السكندرى وإنبى والمقاولون العرب وطنطا، بينما جاءت المسحات سلبية تماماً لأندية الأهلى والمصرى وسموحة ودجلة والإنتاج الحربى والطلائع وحرس الحدود، بينما ينتظر اتحاد الكرة مسحات أندية إف سى مصر والزمالك والإسماعيلى.

س: كيف تعاملت وزارة الشباب والرياضة مع حالات كورونا بالدورى؟

ج: طالب الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، اتحاد الكرة برفع تقرير مفصل عن الحالات المصابة بفيروس كورونا والتى ثبتت إيجابية عينتها، وطالب الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالوزارة والاتحاد بمتابعة المصابين والتأكد من التزامهم بالعزل التام وفقا لبروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لتفادى انتقال العدوى أكثر من ذلك.

س: متى يعلن اتحاد الكرة جدول الدورى؟

ج: حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أول يوليو المقبل موعداً لإعلان جدول الدورى العام بعد قرار استئنافه، وأخطر أعضاء اللجنة المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز خلال اجتماع أمس بأن جدول الدورى سيكون جاهزاً فى الأول من شهر يوليو المقبل، خاصة أن إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ستجتمع يوم 30 يونيو الجارى، لحسم مواعيد مباريات الدور نصف النهائى والنهائى لبطولتى دورى الأبطال الأفريقى والكونفدرالية، إلى جانب الأجندة الدولية لمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار.