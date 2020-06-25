شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على 4 وديات لإعداد الزمالك الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة الإعداد التى ستنطلق خلال الأيام المقبلة قبل استئناف مسابقة الدورى، والمقرر له بصفة مبدئية 15 أغسطس المقبل، وطلب كارتيرون من جهازه المعاون توفير 4 وديات متدرجة المستوى على أن تقام مباراتان وديتان كل أسبوع، كما طلب كارتيرون أن تكون المباريات الودية فى آخر أسبوعين من فترة الإعداد مع إمكانية زيادة مباراة خامسة فى حال الحاجة إليها.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على ضم 5 صفقات فقط فى الميركاتو الصيفى المقبل، وكشف مصدر داخل الزمالك أن الجهاز الفنى وإدارة الكرة بالنادى اتفقا على ضم 5 صفقات فى الصيف المقبل، وأصبح أمام النادى الأبيض صفقة واحدة فقط لإغلاق باب المفاوضات والتعاقدات مع اللاعبين بعدما أعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور عبر قناة الزمالك أن إدارة النادى نجحت فى إنهاء 4 صفقات سوبر سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

فيما كشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن الصفقتين السوبر اللذين تم الحصول على توقيعهما منذ أيام، هما لاعبان داخل الدورى المصرى ويلعبان فى فريق واحد، ويأتى هذا بعد تصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التى أعلن خلالها عن نجاح فاروق جعفر مستشار مجلس الزمالك لشئون الكرة، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة جلسة مع صفقتين سوبر والحصول على توقيعهما رسميا لينهى الزمالك التعاقد مع 4 لاعبين سوبر.

وأضاف المصدر أن الصفقتين الأخيرتين اللتان أبرمها الزمالك من الممكن أن يكونا كريم العراقى ومحمود وادى لاعبا المصرى البورسعيدى، على أن يتم تفعيل الصفقتين والإعلان عنهما فور الحصول على موافقة ناديهما، خاصة أن المصرى لم يوافق على بيع أى لاعب رسميا حتى الان لحين حل أزمة القيد فى الاتحاد الدولي.

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واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة الاعداد التى ستنطلق خلال الأيام المقبلة قبل استئناف مسابقة الدورى والمقرر لها بصفة مبدئية 15 أغسطس المقبل، وطلب كارتيرون من جهازه المعاون توفير 4 وديات متدرجة المستوى على ان تقام مباراتين وديتين كل أسبوع، كما طلب كارتيرون ان تكون المباريات الودية فى اخر أسبوعين من فترة الإعداد مع إمكانية زيادة مباراة خامسة فى حال الحاجة إليها.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على ضم 5 صفقات فقط فى الميركاتو الصيفى المقبل، وكشف مصدر داخل الزمالك ان الجهاز الفنى وإدارة الكرة بالنادى اتفقا على ضم 5 صفقات فى الصيف المقبل، وأصبح أمام النادى الأبيض صفقة واحدة فقط لاغلاق باب المفاوضات والتعاقدات مع اللاعبين بعدما اعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور عبر قناة الزمالك ان إدارة النادى نجحت فى انهاء 4 صفقات سوبر سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

فيما كشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن الصفقتين السوبر اللذان تم الحصول على توقيعهما منذ أيام، هما لاعبان داخل الدورى المصرى ويلعبان فى فريق واحد، ويأتى هذا بعد تصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التى اعلن خلالها عن نجاح فاروق جعفر مستشار مجلس الزمالك لشئون الكرة، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة جلسة مع صفقتين سوبر والحصول على توقيعهما رسميا لينهى الزمالك التعاقد مع 4 لاعبين سوبر.

وأضاف المصدر ان الصفقتين الأخيرتين اللتان ابرمها الزمالك من الممكن أن يكونا كريم العراقى ومحمود وادى لاعبا المصرى البورسعيدي، على ان يتم تفعيل الصفقتين والاعلان عنهما فور الحصول على موافقة ناديهما، خاصة أن المصرى لم يوافق على بيع أى لاعب رسميا حتى الان لحين حل أزمة القيد فى الاتحاد الدولي.