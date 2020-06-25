شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن على الإجراءات الاحترازية لفرق النشاط الرياضى قبل عودة التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، اجتماعاً ظهر اليوم، الخميس، لبحث التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بالأنشطة الرياضية والألعاب الجماعية والفردية بالنادى قبل عودة الفرق الرياضية إلى التدريبات فى الأول من يوليو المقبل.

حضر الاجتماع رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضى، وخالد مرسى مدير مقر النادى بالجزيرة، ومقررو اللجنة الطبية فى النادى، وحرص محمود الخطيب على مراجعة الخطة الشاملة الموضوعة من قبل الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية، والتأكيد على التعليمات والبنود الاحترازية التى أقرتها وزارتا الصحه والشباب الرياضة

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ووجه الخطيب بالعمل على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وانتهاء الخطة الطبية المتعلقة بفرق النشاط الرياضى بالنادى قبل بدء التدريبات الجماعية أول الشهر المقبل.

واطمأن رئيس النادى على البرنامج الصحى المُحدد للاعبى ولاعبات فرق النشاط الرياضى فى مختلف الألعاب، حيث تقرر خضوع جميع اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين فى قطاع النشاط الرياضى لفحوصات طبية شاملة قبل بداية التدريبات.

وأكد الخطيب على ضرورة عمليات التعقيم الخاص بالملاعب والصالات والمعدات الخاصة باللاعبين واللاعبات على مدار اليوم وبشكل مستمر لضمان حالة استمرار التعقيم والحفاظ على النواحى الطبية والوقائية طوال الوقت و تزويد بوابات النادى بوحدتين تطهير وتعقيم على البوابة الرئيسية وبوابة الصالة المغطاة لتكتمل وحدات التعقيم على أبواب النادى الثلاثة لأى شخص قبل دخول النادى.