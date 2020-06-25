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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 25 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة: 11 حالة إصابة بكورونا بين أندية الدورى الممتاز حتى الآن، الزمالك يرسل ملف نادى القرن إلى المحكمة الدولية أول يوليو.
الزمالك يرسل ملف نادى القرن إلى المحكمة الدولية أول يوليو
اقتربت لجنة لقب نادى القرن فى الزمالك، برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، من وضع الرتوش النهائية على الملف الذى سيتم إرساله للمحكمة الرياضية الدولية للحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، وقال مصدر داخل اللجنة إنه سيتم إرسال الملف كاملا إلى المحكمة الرياضية الدولية فى الأسبوع الأول من يوليو المقبل، عقب عرضه على المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك والمشرف على الملف.
اتحاد الكرة: 11 حالة إصابة بكورونا بين أندية الدورى الممتاز حتى الآن
أكد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن نتائج المسحات التى خضع عليها عدد كبير من أندية الدورى الممتاز حتى الآن، أسفرت عن ظهور 11 حالة إيجابية بين اللاعبين والمدربين والإداريين وعمال غرف خلع الملابس، وأوضح مسئولو اللجنة أن هذه الحالات تم التعامل معها فورا بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالجبلاية وتم عزلهم والحصول على الأدوية اللازمة وفقا للبروتوكول الطبى، كما سيتم متابعتهم بشكل مستمر لحين اكتمال الشفاء.
مفاجأة .. رنيم الوليلى تعلن رسميا اعتزال الاسكواش
فاجأت البطلة المصرية للعبة الاسكواش رنيم الوليلي محبيها وعشاق لعبة الاسكواش بشكل عام عبر قرار اعتزالها المفاجئ حيث نشرت عبر حسابها على موقع انستجرام بوست مطول أكدت فيه اتخاذها قرار الاعتزال مؤكدة أن عليها طي تلك الصفحة من حياتها بعدما حققت إنجازات كبيرة وعاصرت أبطال عظماء، مؤكدة أن عليها التركيز مع أسرتها الصغيرة خلال الفترة المقبلة، حيث كتبت رنيم : " أعزائى أسرة الإسكواش،، فى الكام سنة اللي فاتوا ممكن أكون كتبت الكلمات دى فى دماغى يمكن ألف مرة. الاسكواش كان حياتى طوال 25 سنة ودلوقتى جاء الوقت اللى أبدأ فيه صفحة جديدة.
اتحاد الكرة: يحق للشناوى الاستئناف على غرامة الـ10 ملايين.. ولم يتم إيقافه
كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه يحق لأحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، تقديم تظلم على قرار لجنة شئون اللاعبين الأخير بتغريمه 10 ملايين جنيه لصالح ناديه السابق الزمالك، لاسيما أن القرار هو من الدرجة الأولى وليس نهائيا، ويحق للاعب الاستئناف عليه فى لجنة التظلمات، موضحين أنه لا يوجد قرار بإيقاف الحارس من جانب الجبلاية لحين رد المبلغ الذى حصل عليه من الزمالك.
الأهلي يرفض مغالاة المقاولون في صفقة بيع طاهر بسبب كورونا
يرفض مسئولو النادي الأهلي مغالاة نظرائهم في المقاولون العرب بخصوص صفقة شراء طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل، بعد دخول الإدارة الحمراء في مفاوضات مكثفة لحسم الصفقة، واشترط المقاولون العرب الحصول على 2 مليون دولار أي ما يعادل 40 مليون جنيه مصري للاستغناء عن طاهر وذلك بعد تخفيض مطالبهم والتي وصلت في بداية المفاوضات لـ4 ملايين دولار، في الوقت الذي صرف مسئولو المقاولون العرب النظر عن فكرة إعارة اللاعب للأهلي خوفاً من انخفاض القيمة التسويقية للاعب مستقبلاً.
استقر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، علي وضع شرط لتطبيق دوري المجموعتين في الدوري الممتاز الموسم المقبل ، وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن تطبيق دوري المجموعتين سيحدث في حالة واحدة، وهي أن يتم إلغاء الموسم الحالي مع إلغاء الهبوط وتصعيد المتصدرين بالقسم الثاني علي ان يصبح الدوري الجديد بمشاركة 24 ناديا يتم تقسيمهم علي مجموعتين بحيث ينتهي الدوري الجديد في يونيو 2021 أي قبل أولمبياد طوكيو .
مسحات للحكام قبل 48 ساعة من معسكر الاستعداد للدوري
يخضع الحكام لإجراء مسحة الكشف عن فيروس كورونا قبل معسكر الاستعداد للدوري ب48 ساعة وفقا للاتفاق بين لجنة الحكام واللجنة الطبية بعدما رفضت لجنة الحكام إجراء المسحات حاليا لاسيما وأن الحكام يتدربون بشكل منفرد ولا يحتاجون الي مسحات في الوقت الحالي الا انه سيكون ضروريا عمل مسحات لهم قبل دخول المعسكر المغلق قبل انطلاق الدوري ب12 يوما .
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