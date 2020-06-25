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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 25 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة: 11 حالة إصابة بكورونا بين أندية الدورى الممتاز حتى الآن، الزمالك يرسل ملف نادى القرن إلى المحكمة الدولية أول يوليو.

الزمالك يرسل ملف نادى القرن إلى المحكمة الدولية أول يوليو

اقتربت لجنة لقب نادى القرن فى الزمالك، برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، من وضع الرتوش النهائية على الملف الذى سيتم إرساله للمحكمة الرياضية الدولية للحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، وقال مصدر داخل اللجنة إنه سيتم إرسال الملف كاملا إلى المحكمة الرياضية الدولية فى الأسبوع الأول من يوليو المقبل، عقب عرضه على المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك والمشرف على الملف.

اتحاد الكرة: 11 حالة إصابة بكورونا بين أندية الدورى الممتاز حتى الآن

أكد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن نتائج المسحات التى خضع عليها عدد كبير من أندية الدورى الممتاز حتى الآن، أسفرت عن ظهور 11 حالة إيجابية بين اللاعبين والمدربين والإداريين وعمال غرف خلع الملابس، وأوضح مسئولو اللجنة أن هذه الحالات تم التعامل معها فورا بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالجبلاية وتم عزلهم والحصول على الأدوية اللازمة وفقا للبروتوكول الطبى، كما سيتم متابعتهم بشكل مستمر لحين اكتمال الشفاء.

مفاجأة .. رنيم الوليلى تعلن رسميا اعتزال الاسكواش

فاجأت البطلة المصرية للعبة الاسكواش رنيم الوليلي محبيها وعشاق لعبة الاسكواش بشكل عام عبر قرار اعتزالها المفاجئ حيث نشرت عبر حسابها على موقع انستجرام بوست مطول أكدت فيه اتخاذها قرار الاعتزال مؤكدة أن عليها طي تلك الصفحة من حياتها بعدما حققت إنجازات كبيرة وعاصرت أبطال عظماء، مؤكدة أن عليها التركيز مع أسرتها الصغيرة خلال الفترة المقبلة، حيث كتبت رنيم : " أعزائى أسرة الإسكواش،، فى الكام سنة اللي فاتوا ممكن أكون كتبت الكلمات دى فى دماغى يمكن ألف مرة. الاسكواش كان حياتى طوال 25 سنة ودلوقتى جاء الوقت اللى أبدأ فيه صفحة جديدة.

اتحاد الكرة: يحق للشناوى الاستئناف على غرامة الـ10 ملايين.. ولم يتم إيقافه