شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى يتجاهل شائعات رحيله عن الزمالك ويركز فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر لاعب نادي الزمالك محمد عبد الغني مدافع الفريق صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ظهر فيها أثناء تدريباته داخل جيم مثلما ظهر خلال الصورة، وما إن نشرها حتى سأله عدد من جماهير الزمالك خلال التعليقات عن حقيقة انتقاله إلى بيراميدز، كما طالبوه بعدم الرحيل والحفاظ على مكانه داخل تشكيلة الفريق، خاصة مع فترة التألق الذى يعيشها اللاعب مع الزمالك قبل توقف النشاط الكروي بسبب كورونا.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فى وقت سابق، حقيقة ما تردد عن إمكانية رحيل محمد عبد الغنى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بداية من الموسم الجديد.

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وقال رئيس النادي، في بيان رسمي عبر الموقع الرسمي للقلعة البيضاء "إن الأخبار المنتشرة بخصوص رحيل عبدالغني عن الزمالك كلام فارغ، فهو من أفضل المدافعين في مصر ولا يوجد أي نية لرحيله عن الفريق".

وطالب بيان رئيس النادي جماهير الزمالك بعدم الالتفات إلي هذه النوعية من الأخبار الكاذبة حسب تصريحاته الرسمية.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، على الاجتماع باللاعبين، من أجل التحدث عن الفترة المقبلة، وتحديد موعد العودة للتدريبات مرة أخرى، استعدادا لمباريات دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الرجاء المغربي.

وبخصوص أخبار نادي الزمالك أتم عبد الله بكرى، مدافع بيراميدز، اتفاقه مع مسئولى الزمالك على الانتقال إلى النادى الأبيض، فى الموسم الجديد، خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتعزيز خط دفاع أبناء ميت عقبة فى الموسم المقبل ويجيد بكرى اللعب فى مركز المساك والظهير الأيمن، ويتبقى الاتفاق الرسمى بين الناديين من أجل الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.