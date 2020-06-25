شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرحب باحتراف حسام حسن خارجيا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بسموحة أن مجلس إدارة النادى، برئاسة فرج عامر، يرحب باحتراف حسام حسن مهاجم الفريق خارجياً وعدم انتقاله لأحد الأندية المحلية، لرغبة مسئولى النادى فى تحقيق أكبر استفادة مادية من وراء بيع اللاعب.

وكان فرج عامر قد صرح بأن مجلس الإدارة تلقى عرضين خارجيين من الدورى السعودى وآخر من الدورى التركى للتعاقد مع اللاعب، وهو ما جعل الإدارة تبدأ المفاضلة بين العرضين لحسم الأمر عقب نهاية الموسم الجارى.

وأضاف نفس المصدر أنه بالرغم من تمسك حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة باستمرار المهاجم الدولى لقيادة هجوم الفريق فى الموسم المقبل، إلا أن المقابل المادى سيكون الفيصل فى حسم الصفقة وانتقال اللاعب لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه.

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وقرر حمادة صدقى، المدير الفنى لسموحة، عودة الفريق لتدريباته بشكل تدريجى عقب إجراء المسحة الثانية لفيروس كورونا السبت المقبل استعداداً لعودة الدورى العام، بعد قرار عودة النشاط الرياضى من مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تعود مباريات الدورى بداية شهر أغسطس المقبل بعد الاجتماعات التى عقدها مسئولو اتحاد الكرة مع مسئولى الأندية خلال الفترة الماضية واطلعوا على تصوراتهم لعودة النشاط الكروى.

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل نادى سموحة أن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك والمعار إلى الفريق السكندرى أبلغ مسئولى ناديه بأنه أخطر الزمالك برغبته فى البقاء داخل صفوف النادى السكندرى فى الموسم المقبل، فى حال عدم قيده فى قائمة الزمالك، وأضاف المصدر أن اللاعب أخطر مسئولى الزمالك أن رغبته الأولى هى العودة إلى بيته، وفى حال عدم قيده فإنه يفضل البقاء سموحة لموسم آخر.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد فى تصريحات سابقة عودة أحمد فتوح إلى الزمالك فى الموسم المقبل، بعدما قدم مستوى مميزا مع المنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا تحت 23 عاما، وكذلك المستوى المميز مع سموحة على مدار الموسم.