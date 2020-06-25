شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: موافقة الرئيس على اتفاقية مقر الكاف تتويج لدعم المنظومة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) تمثل تتويجاً للدعم والرعاية التى تتلقاها المنظومة الرياضية فى مصر والقارة الأفريقية من القيادة السياسية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أنه بعد تصديق البرلمان المصرى على الاتفاقية توجت اليوم بموافقة رئيس الجمهورية.

Advertisements

وترتكز تلك الاتفاقية على تجديد استضافة مصر لمقر كاف لمدة 10 سنوات، بعد حالة كبيرة من اللغط والجدل استمرت أشهر طويلة، نظرا لرغبة البعض فى نقل مقر أكبر مؤسسة رياضية أفريقية خارج مصر، إلا دعم القيادة السياسية للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان له أبلغ الأثر فى إنجاز وتيسير كافة الصعوبات وإنجاز الاتفاقية لتصبح لمدة 10 سنوات وكذلك التواصل والتنسيق المتسمر من خلال وزارة الشباب والرياضة مع جميع الأطراف الافريقية والدولية المعنية .

وتضمن ذلك التواصل المستمر مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باتفاقية مقر كاف والاحتفاظ بتواجده فى مصر، تأكيداً على الدور الريادى لمصر على مستوى القارة الأفريقية.