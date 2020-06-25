الامارات | بالفيديو.. سكاي نيوز: تتويج البطل بيد منافسيه قرار صادم لرابطة المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سكاي نيوز: تتويج البطل بيد منافسيه قرار صادم لرابطة المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلطت قناة سكاي نيوز عربية الضوء على قرار رابطة المحترفين بإلغاء دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020 من دون تحديد هوية البطل، بعدما دعت إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، ومن الأندية حق التصويت على تتويج شباب الأهلي باللقب من عدمه.

ونشرت تقريراً عن إلغاء دوري الخليج العربي، عن طريق برنامج "خلصها مع موسى" الذي يقدمه المذيع موسى البلوشي، إذ أكد أن إلغاء نتائج الموسم كأنها لم تكن تعد حادثة لم نشهدها من قبل، ما أسهم في حدوث صدمة لمتابعي دوري الخليج العربي.

وأوضح أنه لم يكن متوقع أن يتم إلغاء الدوري في ظل تصريحات مطمئنة من اتحاد الكرة أن القرار سيتم اتخاذه بعد إعادة النظر بشأن موقف الدوريات الأخرى في الدول المجاورة.

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وفي الوقت الذي لم تتخذ غالبية الدول العربية الآسيوية أي قرار بإلغاء الموسم، جاءت المفاجأة بإعلان رابطة المحترفين، إلغاء دوري الخليج العربي، ودعوة الأندية للتصويت على إمكانية تتويج شباب الأهلي باللقب، وزيادة عدد أندية الدوري إلى 16 نادياً، ولكن الأندية رفضت المقترحين، ليتم إلغاء الدوري من دون تتويج البطل.



وأشار إلى أن رابطة المحترفين اتخذت قراراً صادماً، من خلال منح المنافسين القرار في تحديد البطل من عدمه، وهو الأمر الذي أسهم بشكل منطقي أن ترفض الأندية تتويج شباب الأهلي باللقب.

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