الامارات | خاص: عبد الملك يكشف عن مفاجأة في قضية شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن خاص: عبد الملك يكشف عن مفاجأة في قضية شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كشف عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم، إبراهيم عبدالملك، عن مفاجأة في قضية ناديه ضد قرارات رابطة دوري المحترفين الخاصة بإلغاء نتائج الموسم كاملة كأنها لم تكن، وبالتالي فقدانه فرصة التتويج باللقب على اعتبار أنه متصدر لدوري الخليج العربي بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه العين.

وتكمن المفاجأة في وثيقة قرار صادر عن مجلس ادارة اتحاد كرة القدم حول إنهاء موسم دوري الدرجة الثانية مع تتويج فريق كواترو بطلاً لدوري الدرجة الثانية، واعتماد ترتيب البطولة وفق الجولة قبل الأخيرة.

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وتم اتخاذ القرار من قبل مجلس الادارة وفق الصلاحيات الموكلة اليه باللوائح، ودون الرجوع الى الجمعية العمومية في الاتحاد، بينما في المقابل لجأت رابطة المحترفين إلى إلغاء الموسم بقرار من مجلس إدارتها ثم دعت إلى جميعة عمومية لاتخاذ قرار آخر بعدم تتويج البطل، وبالتالي حدث تناقض بين القرارات التي صدرت على صغيد المحترفين وعلى صعيد الدرجة الثانية.

وقال عبدالملك لـ"الامارات اليوم" إن اتحاد الكرة لم يدعو الأندية إلى عقد جمعية عمومية، أو طلب منهم التصويت على قرار تتويج فريق كواترو باللقب، لأن الاتحاد يحق له اتخاذ القرار المناسب وفقاً لصلاحياته التي يخولها له النظام الأساسي واللوائح الخاصة به، بينما أضاف «موقف الرابطة غير مفهوم بتحويل الأمر إلى الجمعية العمومية والطلب من الأندية أن تصوت على قرارين مختلفين، رغم أن الرابطة تمتلك الصلاحيات كافة في اتخاذ القرار المناسب دون الرجوع إلى الأندية».

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