الامارات | رسمياً.. نادي الشارقة يفسخ عقد المدرب أروابارينا ودياً

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شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. نادي الشارقة يفسخ عقد المدرب أروابارينا ودياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عبر صفحته الرسمية اليوم على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" عن توصل شركة كرة القدم في النادي برئاسة عبدالله العجلة إلى اتفاق ودي بإغلاق ملف المدرب الأرجنتيني رودولفو أروأبارينا، وجهازه الفني المساعد، وذلك بعد مباحثات بين الطرفين اسفرت عن فسخ العقد المبرم بينهما في فترة سابقة.
وقال النادي إن "كلا من الطرفين تمنى للآخر التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة". وكان نادي الشارقة وقع عقدا مع المدرب الارجنتيني لتدريب الفريق في الموسم الجديد، لكن الإدارة الجديدة للنادي جددت ثقتها في المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري للاستمرار في قيادة الفريق.
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