الامارات | الدوريات العربية تستعد للعودة.. ودوري الخليج العربي يكتفي بالمشاهدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الدوريات العربية تستعد للعودة.. ودوري الخليج العربي يكتفي بالمشاهدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسمت رابطة المحترفين مصير مسابقة دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020، بعدما قررت إلغاء البطولة، بسبب تداعيات جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وصعوبة إقامة الجولات السبع المتبقية في شهر أغسطس، وتأثيرها السلبي على الموسم المقبل.

وبات دوري الخليج العربي، ثالث دوري عربي في قارة آسيا، يتم إلغاؤه، بعدما كان الدوري اللبناني أولى الدوريات التي يتم إلغائها في 28 مايو الماضي، قبل أن يعلن اتحاد الكرة العراقي إلغاء الدوري المحلي في 3 يونيو الماضي. وتستعرضض "الإمارات اليوم" قائمة الدوريات العربية في قارة آسيا ومصيرها في ظل أزمة جائحة فيروس كورنا، على النحو التالي:

دوري الخليج العربي

الإلغاء: 17 يونيو

الجولات المتبقية: 7

المتصدر: شباب الأهلي (43)

الوصيف: العين (37)

المركز الأخير: الفجيرة (12)

الدوري اللبناني

الإلغاء: 28 مايو

الجولات المتبقية: 19

المتصدر: الأنصار (6)

الوصيف: البرج (6)

المركز الأخير: الشباب الغازية (صفر)

الدوري العراقي

الإلغاء: 3 يونيو

الجولات المتبقية: 23

المتصدر: النفط (11)

الوصيف: القوة الجوية (10)

المركز الأخير: نفط ميسان (صفر)

الدوري السعودي

الاستئناف: 4 أغسطس

الجولات المتبقية: 8

المتصدر: الهلال (51)

الوصيف: النصر (45)

المركز الأخير: العدالة (17)

الدوري الكويتي

الاستئناف: 15 أغسطس

الجولات المتبقية: 5

المتصدر: الكويت (30)

الوصيف: القادسية (30)

المركز الأخير: اليرموك (7)

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الدوري البحريني

الاستئناف: 15 يوليو

الجولات المتبقية: 7

المتصدر: الحد (28)

الوصيف: المحرق (26)

المركز الأخير: الحالة (5)

الدوري العماني

الاستئناف: 15 سبتمبر

الجولات المتبقية: 3

المتصدر: السيب (50)

الوصيف: ظفار (45)

المركز الأخير: مرباط (12)

الدوري الأردني

الاستئناف: 3 أغسطس

الجولات المتبقية: 21

المتصدر: الوحدات (3)

الوصيف: الصريح (3)

المركز الأخير: الأهلي (صفر)

الدوري السوري

الاستئناف: 28 مايو

الجولات المتبقية: 5

المتصدر: تشرين (49)

الوصيف: الوثبة (43)

المركز الأخير: الجزيرة (7)

الدوري الفلسطيني

الاستئناف: 12 يونيو

الجولات المتبقية: انتهت

المتصدر: مركز بلاطة (48)

الوصيف: شباب الأمعري (41)

المركز الأخير: القوات الفلسطينية (4)

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