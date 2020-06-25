الامارات | نادي دورتموند يؤكد استمرار المدرب فافر في الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي دورتموند يؤكد استمرار المدرب فافر في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيبقى لوسين فافر مدربا للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني في الموسم المقبل، حيث يسعى النادي مرة أخرى لكسر احتكار بايرن ميونخ للقب الدوري الألماني (بوندسليغا). وقال المدير الرياضي مايكل زورك للصحافيين اليوم:" سندخل الموسم المقبل مع هذه المجموعة المتألقة، وسنواصل الضغط. لدينا أسس جيدة من الثقة وسنقوم بالمحادثات في الوقت المناسب".

ويستمر عقد فافر مع دورتموند حتى 2021، وقال أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن المستقبل بعد نهاية العقد. وواجه المدرب السويسري انتقادات من قبل الكثيرين عقب الخسارة على ملعبه صفر / 1 أمام بايرن ميونخ، وذلك عقب استئناف الموسم بعد توقف فيروس كورونا، وهو ما أكد أن بوروسيا دورتموند لن يتمكن من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وتردد أن نيكو كوفاتش، مدرب بايرن السابق، وإريك تين هاج، مدرب أياكس، من بين المرشحين لخلافة فافر. وحصد فريق دورتموند بقيادة فافر على متوسط 16ر2 نقطة في كل مباراة، قبل خوض آخر لقاء في الموسم، أمام ضيفه هوفنهايم يوم السبت- وهو رقم أفضل مما حققه الفريقان اللذين توجا باللقب في حقبة يورجن كلوب. وسجل الفريق 84 هدفا محققا رقما قياسيا للنادي ولكنه مضطر للاكتفاء باحتلال المركز الثاني مرة أخرى.

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