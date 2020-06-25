شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية وأمم أفريقيا الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اجتماعا عبر خاصية الفيديو يوم الثلاثاء 30 يونيو، لمناقشة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على كرة القدم الأفريقية والأمور المتعلقة به. ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي افتراضي بحضور أحمد أحمدن رئيس كاف. وجاءت ‏أجندة الاتحاد الأفريقي الذي سيتم مناقشتها في الاجتماع التنفيذي يوم 30 يونيه المقبل على النحو التالي: 1- تحديد البلد المستضيف لنهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية. 2- موقف المباريات المؤجلة من بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية. 3- موقف مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021. 4- تحديد الموعد النهائي لإقامة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. Advertisements 5- تحديد الموعد النهائي لبطولة أمم أفريقيا للمحليين 2020 بالكاميرون. 6- تحديد مستقبل تصفيات أمم أفريقيا للشباب 2021 موريتانيا. الوضع في مصر

اصابات 59,561

تعافي 15,935

وفيات 2,450

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «كاف» يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية وأمم أفريقيا الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.