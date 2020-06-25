شكرا لقرائتكم سموحه يرحب باحتراف حسام حسن خارجيا .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بسموحه أن مجلس إدارة النادى برئاسة فرج عامر يرحب بأحتراف حسام حسن مهاجم الفريق خارجيا وعدم انتقاله لإحدى الأندية المحلية لرغبة مسئولى النادى فى تحقيق أكبر استفادة مادية من وراء بيع اللاعب.

كان فرج عامر قد صرح أن مجلس الإدارة تلقى عرضين خارجين من الدورى السعودى وأخر من الدورى التركى للتعاقد مع اللاعب وهو ما جعل الإدارة تبدأ فى المفاضلة بين العرضين لحسم الامر عقب نهاية الموسم الجارى .

وأضاف نفس المصدر أنه بالرغم من تمسك حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه باستمرار المهاجم الدولى لقيادة هجوم الفريق فى الموسم المقبل ، إلا أن المقابل المادى سيكون الفيصل فى حسم الصفقة وإنتقال اللاعب لإحدى الأندية الراغبة فى التعاقد معه.

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قرر حمادة صدقى، المدير الفنى لسموحة، عودة الفريق لتدريباته بشكل تدريجى عقب إجراء المسحة الثانية لفيروس كورونا السبت المقبل استعداداً لعودة الدورى العام بعد قرار عودة النشاط الرياضى من مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تعود مباريات الدورى بداية شهر أغسطس المقبل بعد الاجتماعات التى أقامها مسئولو اتحاد الكرة مع مسئولى الأندية خلال الفترة الماضية واطلعوا على تصوراتهم لعودة النشاط الكروى.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل نادى سموحة أن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك والمعار إلى الفريق السكندرى أبلغ مسئولى ناديه بأنه أخطر الزمالك برغبته فى البقاء داخل صفوف النادى السكندرى فى الموسم المقبل، فى حال عدم قيده فى قائمة الزمالك، وأضاف المصدر أن اللاعب أخطر مسئولى الزمالك أن رغبته الأولى هى العودة إلى بيته، وفى حال عدم قيده فإنه يفضل البقاء سموحة لموسم آخر.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد فى تصريحات سابقة عودة أحمد فتوح إلى الزمالك فى الموسم المقبل، بعدما قدم مستوى مميزا مع المنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا تحت 23 عاما، وكذلك المستوى المميز مع سموحة على مدار الموسم.