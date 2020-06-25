شكرا لقرائتكم كارتيرون يستقر علي 4 وديات قبل استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي خوض 4 مباريات ودية خلال فترة الاعداد التي ستنطلق خلال الأيام المقبلة قبل استئناف مسابقة الدوري والمقرر لها بصفة مبدئية 15 أغسطس المقبل، وطلب كارتيرون من جهازه المعاون توفير 4 وديات متدرجة المستوي علي ان تقام مباراتين وديتين كل أسبوع ، كما طلب كارتيرون ان تكون المباريات الودية في اخر أسبوعين من فترة الاعداد مع إمكانية زيادة مباراة خامسة في حالة الحاجة اليها.

من ناحية أخرى استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون علي ضم 5 صفقات فقط في الميركاتو الصيفي المقبل، وكشف مصدر داخل الزمالك ان الجهاز الفني وإدارة الكرة بالنادي اتفقا علي ضم 5 صفقات في الصيف المقبل، وأصبح أمام النادى الأبيض صفقة واحدة فقط لاغلاق باب المفاوضات والتعاقدات مع اللاعبين بعدما اعلن رئيس الزمالك مرتضي منصور عبر قناة الزمالك ان إدارة النادي نجحت في انهاء 4 صفقات سوبر سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

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فيما كشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن الصفقتين السوبر اللذان تم الحصول علي توقيعهما منذ أيام ، هما لاعبان داخل الدوري المصري ويلعبان في فريق واحد ، ويأتي هذا بعد تصريحات مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك التي اعلن خلالها عن نجاح فاروق جعفر مستشار مجلس الزمالك لشئون الكرة، وأحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة جلسة مع صفقتين سوبر والحصول علي توقيعهما رسميا لينهي الزمالك التعاقد مع 4 لاعبين سوبر.

وأضاف المصدر ان الصفقتين الأخيرتين اللتان ابرمها الزمالك من الممكن أن يكونا كريم العراقي ومحمود وادي لاعبا المصري البورسعيدي، علي ان يتم تفعيل الصفقتين والاعلان عنهما فور الحصول علي موافقة ناديهما، خاصة أن المصرى لم يوافق علي بيع أي لاعب رسميا حتي الان لحين حل أزمة القيد في الاتحاد الدولي.