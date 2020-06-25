شكرا لقرائتكم طبيب الاتحاد : لاعب الفريق المصاب بكورونا حالته تتحسن بشكل كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الأشلم طبيب الإتحاد السكندرى أن حالة اللاعب الذى جاءت نتيجة المسحة له أيجابية ويعاني من اصابته بفيروس كورونا تحسنت حالته بشكل كبير ، وأنه قام بعزل نفسه فى منزله مع الحصول على كافة الأدوية واتخاذ التدابير اللازمة لوقاية أسرته.

كانت لجنة طبية من اتحاد الكرة قد قامت بإجراء المسحة الأولى على لاعبي الاتحاد السكندرى يوم الإثنين الماضى.

وأضاف الأشلم أن محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى طالب الجهاز الطبى بضرورة اتخاذ كافة التدابير مع اللاعب من أجل علاجه بشكل سليم وفى أسرع وقت ممكن مع ضرورة الكشف على المخالطين له أثناء المسحة الأولى حتى يكون الفريق الكروى خاليا تماما من الفيروس قبل بدء التدريبات .

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من ناحية أخرى تواصل مسئولو الاتحاد السكندرى مع سفارات مصر فى البلاد التى تضم لاعبيه الأفارقة لمعرفة الطريقة التى سيعود بها اللاعبين للقاهرة فى أسرع وقت ممكن مع فتح الطيران للانضمام لتدريبات زعيم الثغر بعد عودة النشاط الرياضى.

ويضم الاتحاد السكندرى بين صفوفه خمس محترفين وهم الإيفوارى رزاق سيسيه والمالى ويلسون اكاكبو والأوغندى ايمانويل أكوى والسورى عمر الميدانى، بالإضافة إلى الليبى أنيس سالتو الذى فضل البقاء بالإسكندرية وعدم السفر لبلاده.

كان عبد الجليل إمام المدير الإدارى للاتحاد السكندرى تواصل مع اللاعبين الأفارقة للاطمئنان عليهم وطالبهم بتجهيز أنفسهم على أمل العودة مباشرة مع فترة الطيران الجوى أو تجهيز طائرة خاصة تقلهم للقاهرة