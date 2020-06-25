شكرا لقرائتكم الجودو يستعين بـ " مسحتين " كورنا للاعبى المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين عن موعد سحب مسحات الكورونا من لاعبى المنتخب المقرر دخولهم في معسكر بالمركز الأولمبى بالمعادى خلال الفترة المقبلة ، وقبل عودة النشاط الرياضى .

وقال رئيس الاتحاد أنه من المقرر أن يتم سحب عينتان من اللاعبين ، الأولى قبل التجمع بأسبوع ، على أن تكون الثانية قبل التجمع بـ 24 ساعة فقط ، اطمئنانا على اللاعبين وسلامتهم ،وعدم الاكتفاء بمسحة واحدة ، بل مسحتان لزيادة الاطمئنان والحرص .

Advertisements

وطبع الاتحاد كتيب الإرشادات الطبية و الإجراءات الاحترازية ، و الذى يضم تعليمات عودة النشاط الرياضى ، وفقا لما أعلنته وزارة الرياضة ، كما سيتم توزيع الكتيب على المنتخبات و الأندية ، ومن المقرر أن يتم إرسال الكتيب الى الهيئات أعضاء الجمعية العمومية فور طباعته ، ليكونوا على استعداد لعودة النشاط ، مع تطبيق التعليمات التي تم إعلانها من مسئولي الوزارة ومجلس الوزراء .

كما قرر الاتحاد شراء جهاز ترمومتر حرارى لقياس درجة الحرارة، والكشف المبكر عن فيروس كورونا، وذلك قبل بدء النشاط الرياضى، المقرر له بداية يوليو المقبل.