شكرا لقرائتكم متى يعود فايلر إلى القاهرة ؟.. الخليج 365 تجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع من داخل مجلس إدارة النادي الأهلى لـ"الخليج 365" أن المدير الفنى أكد أنه سيعود من بلاده أواخر يونيو الجاري حسب ظروف الطيران على متن إحدى الرحلات التى ستصل القاهرة أواخر يونيو قادمة من ألمانيا أو سويسرا وعددها 4 رحلات، يفصل بينها أيام قليلة، وسيتم اختيار إحداها حسب ظروف الطيران التى تعانى حالياً بسبب تجميد الطيران على خلفية تفشى فيروس كورونا.

وكان غياب المدير الفنى عن أول ظهور للفريق بعد قرار استئناف النشاط الرياضى آثار تساؤلات عدة من قبل جمهور الأهلى في ظل تخوفات من عدم تجديد المدرب مع الفريق

وأكد المصدر أن المدير الفنى استقر على التجديد للأهلى ولكن يبقى رأي زوجته الذى سيكون حاسما لأمور عدة بشأن تواجدهما في القاهرة سويا

وكان مسئولو النادي الاهلي تواصلوا بشكل مُستمر مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق للاستفسار عن موعد عودته للقاهرة من أجل قيادة تدريبات الفريق التى بدأت أمس ، الأربعاء، بعدما سافر المدرب السويسري إلى بلاده الجمعة قبل الماضية لقضاء أجاوزة عدة أيام برفقة زوجته واسرته التى تقيم هناك.

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وكانت قد تحدثت تقارير صحفية عن احتمالية هروب السويسري وعدم الاستمرار في قيادة الفريق الأحمر، بعد أجل مسألة تجديد عقده، ولكن تبقى هناك عدة شواهد تؤكد أن المدرب السويسري لا يفكر في الهروب من الأهلي ويتمسك باستكمال تجربته الناجحة مع الفريق الأحمر، خاصة أن الأهلي ساهم كثيرا في إعادته للساحة الكروية، وجعله محط اهتمام العديد من الأندية الخارجية سواء في بلده سويسرا أو في دول الخليج العربي، وهو ما دفع البعض للتكهن بأن سفر المدرب إلى سويسرا تمهيدا للهروب من تدريب الأهلي.

وكان رينيه فايلر قد سافر إلى سويسرا الجمعة قبل الماضية على متن إحدى الطائرات الخاصة التى استقلها من مدينة الجونة رفقة أحد أهم رجال الأعمال فى مصر، وحصل المدير الفنى للأحمر على موافقة إدارة النادى بالسفر إلى سويسرا فى إجازة تستغرق عدة ايام يزور خلالها أسرته خاصة أنه لم يسافر إلى بلاده منذ توليه مسئولية تدريب الأهلى أوائل سبتمبر الماضى، وبعد الإعلان عن استئناف النشاط الكروى فى مصر يوم 25 يوليو المقبل كموعد مبدئى حتى الآن.

