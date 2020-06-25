شكرا لقرائتكم نيوكاسل يمدد عقدي مانكيو وكارول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تمديد عقدي المدافع خافيير مانكيو والمهاجم أندي كارول.

ووقع مانكيو لاعب أتلتيكو مدريد السابق عقدا لأربع سنوات، بينما توصل كارول، الذي عاد لنادي صباه في أغسطس الماضي بعد الانفصال عن وست هام يونايتد، إلى اتفاق للتمديد لعام آخر.

كما توصل نيوكاسل لاتفاق قصير الأجل مع لاعبين آخرين تنتهي عقودهم بنهاية يونيو، بينما لا يزال الموسم مستمرا بعد أن توقف طويلا بسبب جائحة كوفيد-19.

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ومن ضمن هؤلاء لاعب وسط منتخب الجزائر نبيل بن طالب المعار من شالكه والمدافع داني روز المعار من توتنهام هوتسبير.

وقال نيوكاسل إن إنتر ميلان وافق أيضا من حيث المبدأ على تمديد إعارة لاعبه فالنتينو لازارو حتى نهاية الموسم.

وسيشارك اللاعبون الثلاثة مع نيوكاسل صاحب المركز 13 في المباريات السبع المتبقية في الدوري ومنافسات كأس الاتحاد.

وقال المدرب ستيف بروس: السعادة لا تسعني بتمديد هذه العقود وأشكر اللاعبين على إخلاصهم للنادي حيث تنتظرنا مباريات مهمة جدا.