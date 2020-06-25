«ابن الوز عوام».. من هو نجل محمد أبو تريكة لاعب العربى القطرى الذي يرتدي الرقم 72؟

«ابن الوز عوام».. مثل شعبي ربما ينطبق على «أحمد» نجل نجم منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبو تريكة، بعدما ظهر في قائمة فريق العربي القطري وهو لم يتجاوز سن الـ 20 عاما.

وكشف فريق العربي القطري عبر حسابه الرسمي عن قائمة الفريق بالأرقام، ليبرز اسم أحمد ابو تريكة بين عدد من اللاعبين حاملا الرقم 72، وهو رقم ضحايا الأهلي في "موقعة بورسعيد".

ويحتل فريق العربي المركز الخامس في ترتيب الدوري القطري برصيد 24 نقطة، حصدهم من 17 مباراة.

مسيرة "ابن الماجيكو"

انضم نجل أبو تريكة لصفوف العربي القطري، قبل عدة أعوام، وتدرج في الفئات العمرية حتى وصل للفريق الأول.

تم تصعيد ابن الماجيكو للفريق الأول بنادي العربي منذ أيام، وذلك بعد أن قدم أداء جيدا مع الأعمار السنية في الفريق، وهو ما دفع الكثيرين إلى السؤال عنه لمعرفة تفاصيل أكثر عنه، خاصة أن والده كان ومازال معشوق الجماهير المصرية والعربية.

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ولد أحمد أبو تريكة في القاهرة عام 2001، أي أنه يبلغ من العمر 19 عاما وقد غازلته كرة القدم منذ الصغر فانضم لنادي الصيد فرع الدقي وهو في العاشرة، ومنه انضم لأكاديمية إيجيلز قبل السفر بعد ذلك إلى قطر.

ومع وصوله للدوحة انضم أبو تريكة للعربي القطري، وتدرج في الأعمار السنية حتى ظهرت موهبته مع فريق تحت الـ23 عاما، والذي كان يلعب له وهو في السابعة عشرة من عمره فقط، وذلك قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول منذ أيام.

ويلعب نجل أبوتريكة في مركز أبيه داخل الساحرة المستديرة وهو مركز "صانع الألعاب والمهاجم".