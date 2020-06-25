رئيس طنطا: اللاعبون انتابتهم "حالة رعب".. ومدير الكرة استقال بسبب "الخوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث فايز عريبي رئيس نادي طنطا عن حالات الإصابة الخمس بفيروس كورونا التي تم الإعلان عنها بين صفوف الفريق، بجانب المذكرة التي تم إعدادها لعرضها على أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال عريبي: "تم إبلاغنا بإيجابية عينات 5 أشخاص في الفريق، سيتم عزلهم خلال الأيام المقبلة على أن تتم متابعة حالتهم الصحية أولا بأول".

وأضاف: "مسألة استكمال الدوري باتت صعبة، اللاعبين انتابتهم حالة رعب، أصبحوا بحاجة للإعداد النفسي بجانب البدني".

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وتابع: "نتمنى أن يوضع في الاعتبار المشكلات التي طرحها المديرين الفنيين في اجتماعهم مع اللجنة الخماسية، مازالت الأمور غير واضحة، لم نلعب حتى الآن واكتشفنا إصابة 5 لاعبين.. فماذا بعد اللعب والاحتكاك؟".

وبسؤاله عن إجراءات قد يتم اتخاذها من جانب الأندية، قال: "بالفعل تم إعداد مذكرة موقعة من الأندية كي يتم عرضها على أشرف صبحي وزير الرياضة ومنها لمصطفى مبدولي رئيس مجلس الوزراء لسماع وجهات نظر رؤساء الأندية وإيصال الصورة كاملة التي ربما قد تكون غير واضحة بالشكل الكافي".

وعن حالة لاعبيه قال عريبي: "اللاعبين عندهم حالة رعب، أبلغوني بنزول أحد اللاعبين المصابين للجلوس في الشارع خوفًا على إصابة أسرته، كذلك مدير الكرة أبلغني باستقالته خوفًا على نفسه وعدم قدرته على تحمل المسئولية".

وأتم رئيس نادي طنطا: "في حالة استكمال الدوري، لن أُجبر لاعب على اللعب ومن يرغب في خوض المباريات يتحمل مسئولية نفسه".