بالمواعيد.. اتحاد الكرة يعلن توقيت المسحة الثانية لأندية الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

كشفت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد المسحة الثانية التي سيخضع لها لاعبو أندية الدوري الممتاز.

وكانت نتائج المسحة الأولى قد أسفرت عن اكتشاف 11 حالة إيجابية بين صفوف أندية الدوري، وتبين فيما بعد أنها كالآتي: طنطا (5 حالات)، إنبي (4 حالات)، المقاولون العرب (حالة) والاتحاد السكندري (حالة).

وبحسب ما كشفته اللجنة الخماسية فإن الأندية التي ستُجري المسحة الثانية غدًا الجمعة هم: حرس الحدود وادي دجلة (صباحًا)، ثم طلائع الجيش والإنتاج الحربي (في الواحدة ظهرًا).

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أما الأندية التي ستجري المسحة الثانية يوم السبت، هم: سموحة والمقاولون العرب (التاسعة صباحا) بينما يخضع لاعبو الاتحاد السكندري وإنبي للمسحة في الساعة الحادية عشرة صباحا.

كما يشهد يوم الأحد المقبل، خضوع كل من لاعب الأهلي والمصري لاختبار المسحة (التاسعة صباحا) ثم لاعبو طنطا في الحادية عشر صباحًا.

أما يوم الاثنين، فيجري خضوع لاعبو المقاصة المسحة في التاسعة صباحا المسحة الثانية للاعبي مصر المقاصة، ثم أسوان يوم الأربعاء (التاسعة صباحا) بالمركز الأولمبي بالمعادي.

يذكر أن بيراميدز أجرى المسحة الثانية أمس الأربعاء، ويجري نادي إف سي مصر المسحة بعيدا عن الاتحاد، فيما لم يجر لاعبو الإسماعيلي أو الزمالك أي مسحة حتى الآن.