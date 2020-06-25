عبد الحفيظ: ندرس خوض وديتين قبل عودة الدوري.. ونمتلك كنزًا في قطاع الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالجهاز الفني بالنادي الأهلي، عن حاجة الفريق الأحمر إلى خوض مباراتين وديتين على الأقل، قبل إعلان جاهزيته للعودة لاستئناف نشاطه على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وعاد الأهلي لتدريباته أمس الأربعاء بعد فترة توقف استمرت لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، قال عبد الحفيظ: "الأمر ما زال مبكرًا للحديث عن الوديات، ولكن بالطبع نضع هذا الملف في تخطيطنا للمرحلة المقبلة، خاصة بعد العودة بقوة للتدريبات، عقب فترة طويلة من الغياب بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: "فكرة خوض وديات في الظروف الحالية تحتاج إلى إجراءات وقائية من نوع مختلف عن تلك التي يتم تطبيقها في التدريبات اليومية، والتي نراعي فيها أقصى درجات الاحترازية، ومن ثم أمامنا خطوتان أو ثلاث على الأكثر قبل دخول مرحلة خوض الوديات".

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وتابع: "من الوارد خوض مباراة في التتش وأخرى خارجه، ولكن كل هذه الأمور تبقى محل الدراسة، وفقًا للمتغيرات التي تحدث بشكل يومي، وفي ظل الظروف الحالية التي علينا التعايش معها بأعلى درجات الوعي من أجل تخطيها بشكل يحافظ على سلامة الجميع".

من ناحية أخرى، أكد عبد الحفيظ أن الأهلي يمتلك كنزًا ثمينًا في قطاع الناشئين، يضم العديد من المواهب المتميزة التي تشكل مستقبل الكرة في النادي.

وقال مدير الكرة بالأهلي: "نتطلع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من قطاع الناشئين، وهو ما دفعنا إلى تصعيد ثلاثة لاعبين بداية مع العودة للتدريبات، وهم شادي رضوان ومحمد شكري ومحمد فخري".

وأضاف: "سبق وتم تصعيد عربي بدر، وهو أمر جيد بالنسبة لنا بشأن تطعيم الفريق الأول بالعناصر الواعدة".

وأتم عبد الحفيظ حديثه قائلا: "وجود العناصر الشابة في المران مع الفريق الأول يكسبهم المزيد من الخبرات، وهو ما يزيد من فرص دخولهم سريعًا في أجواء الفريق".