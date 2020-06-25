رنيم الوليلي .. الفراشة تحلق إلى مملكة "العائلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

وصلت إلى مجد وأرض لم تطأها إلا أقدام الأساطير، هيمنت على عرش لعبتها تقترب من عامين وهي في صدارة التصنيف لتقرر وهي على القمة أن تترك كل شىء من أجل الأسرة التي وضعتها أولوية على المضي قدمها نجو إثبات أنها الأفضل لأنها في الحقيقة الأفضل من البداية حتى درسها الأخير ، "الفراشة" رنيم الوليلي في تحدي جديد فى مملكتها العائلية بمحض إدراتها تعلن اعتزالها وهي في الأفضل في رحلة جديدة .

" لا أعرف ما يخبئه المستقبل لي من الناحية المهنية ، لكنني أعلم أن إنشاء أسرة مع طارق يمثل أولوية بالنسبة لنا وأيا كانت التحديات التي قد تضعها الحياة في طريقنا ، آمل أن أكون على استعداد لمواجهتها " هكذا أنهت رنيم مسيرة ربع قرن في رسالة مقتضبة تشرح فيها السبب دون مزيداً من التوضيح لتضرب المثل كما كانت تفعل دائماُ وهي لاعبة تحظى بحب واحترام الجميع.

الرسالة قبل الأخيرة

"بتمرن في البيت وبطبخ وبتفرج على التلفزيون، بحاول أشغل وقتي عشان اليوم يعدي ، مش كل الأوقات بكون مبسوطة بيعدي عليا أوقات كتيرة ببقى عايزة أزعق وبحاول أفرغ الطاقة ديه في التمرين" رسالة رنيم قبل الأخيرة ربما تكشف عن السبب وراء القرار الذي يصفه البعض بـ "الصادم" في أبريل الماضي تحدث من الحظر تطالب الجميع بالجلوس بالمنزل للحفاظ على الصحة خوفاً من تفشي فيروس كورونا ولكن الانتظار طال والمنافسات تأجلت ربما جاء رأت

الفراشة التى حلقت بين القارات الستة أن الموعد قد حان لربط زوجه بوابل من الشعيرات الذهبية فالفراشات تذهب إلى أقصى الحدود لإتمام التزاوج، ويمكن أن تؤدي إلى سلوك فريد من نوعه لتحقيق هدفها.

الثنائي القياسي

رنيم الوليلي هي زوجة طارق مؤمن المصنف الرايع على العالم في لعبة الأسكواش ودخلا سوياً موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2017 على خلفية تتويجهما ببطولة العالم في لعبة الإسكواش، كأول زوجين يتوجان ببطولة عالمية في نفس العالم وفي نفس اللعبة أيضًا يلعب الزوج في نادي أخر في منافسة أكثر شراسة ولكنه يحظى بنفس القدر من الاحترام التى ينظر به إلى زوجته حتى وإن كان أكثر ثورية وحمية من أجل الصالح العام للعبة تهمين بها مصر على العالم من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه.

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الأسطورة

رنيم هي نمبر 1 في الأسكواش للسيدات وأول رياضي مصري يتصدر تصنيف العالم لأي لعبة جماعية، تتصدر التصنيف منذ ديسمبر 2018 حققت 24 بطولة منذ بداية تقديمها في بطولة الأهرام عام 2002 وبطولة هيلوبلس 2009 الأولى لها كمحترفة وحتى بطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو أخر بطولة توجت بها الفراشة الذهبية ، فاوت ببطولة العالم للفردي والفرق والناشئين والشباب ، حصلت على لاعبة العام وهى في مرحلة المراهقة دخلت

موسوعة جينيس وحصلت على الوسام الأرفع للرياضة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديراً على مشوارها الحافل.

"كانت رحلة جميلة وعمرى ما تخيلت إنها تاخدنى بعيد كده. كنت محظوظة جداً إنى على مر السنين عاصرت أجيال كتير، منهم أساطير فى مصر والعالم، إتعلمت منهم حاجات كتيرة أوى، وسعيدة إنى شاركت فى فترة من أجمل فترات اللعبة" رسالة رنيم الأخيرة فقد ذهبت بالفعل إلى أبعد نقطة يحلم بها أي رياضى ويالها من نهاية رائعة أسدلت به الستار على مسيرتها.