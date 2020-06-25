رسميًا.. إقامة مباراة سيتي وليفربول في بريميرليج على ملعب الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن مباراة مانشستر سيتي وليفربول المقرر لها يوم الخميس المقبل (2 يوليو) ستقام على ملعب الاتحاد معقل السيتزنز.

وكانت الشكوك تحوم حول إقامة المباراة على ملعب الاتحاد بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة -وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية-.

وبحسب بيان صادر عن مجلس مانشستر سيتي اليوم الخميس، جاء فيه: "تم التأكيد على أنه ليس هناك اعتراضات على إقامة مباراة مانشستر سيتي وليفربول في ملعب الاتحاد بدون جمهور كما هو مخطط".

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ومن المقرر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي قد تشهد تتويج الريدز بشكل رسمي بكأس بريميرليج.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد أكد في وقت سابق إنه يأمل أن تقام المباراة على ملعب الاتحاد، كما لم يُبد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اعتراضًا على خوض اللقاء على ملعب الفريق السماوي.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيلتقي مع تشيلسي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 31، وفي حالة خسر الفريق السماوي أمام مضيفه سيعلن ليفربول بطلًا للبريميرليج لأول مرة منذ 30 عامًا قبل المواجهة التي ستجمعهما الخميس المقبل.