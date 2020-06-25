الأهلي يدرس خوض وديتين استعدادًا لعودة المباريات

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيكون في حاجة إلى خوض مباراتين وديتين على الأقل، من أجل إعلان جاهزيته لعودة المباريات على الصعيدين المحلي والقاري.
أضاف: «الأمر ما زال مبكرًا للحديث عن الوديات، ولكن بالطبع نضع هذا الملف في تخطيطنا للمرحلة المقبلة، خاصةبعد العودة بقوة للتدريبات أمس، عقب فترة طويلة من الغياب بسبب انتشار فيروس كورونا».
وأوضح أن فكرة خوض مباريات ودية في الظروف الحالية تحتاج إلى إجراءات وقائية من نوع مختلف عن تلك التي يتم تطبيقها في التدريبات اليومية، والتينراعي فيها أقصى درجات الاحترازية، ومن ثم أمامنا خطوتان أو ثلاث على الأكثر قبل دخول مرحلة خوض الوديات.
وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أنه من الوارد خوض مباراة في التتش والأخرى خارجه، ولكن كل هذه الأمور تبقى محل الدراسة، وفقًا للمتغيرات التي تحدث بشكل يومي، وفي ظل الظروف الحالية التي علينا التعايش معها بأعلى درجات الوعي من أجل تخطيها بشكل يحافظ على سلامة الجميع.
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