تعرف على موعد المسحة الثانية من فيروس كورونا للاعبي المقاولون

يجري لاعبو المقاولون العرب، المسحة الثانية من فيروس كورونا يوم السبت المقبل ، ذلك قبل عودة الفريق للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخض لاعبي المقاولون للمسحة الثانية في تمام

الساعة التاسعة صباحًا، بمقر النادي، بعدما أجرى اللاعبون المسحة الأولى يوم الاثنين الماضي.

وظهرت إيجابية عينة أحد لاعبي المقاولون من فيروس كورونا المستجد، وأكد

عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون عزل اللاعب لمدة أسبوع، وسلامة باقي اللاعبين والجهاز الفني.

ويستعد المقاولون العرب للعودة إلى التدريبات يوم السبت المقبل ايضًا عقب نهاية المسحة الثانية، لأول مرة منذ توقف النشاط الكروي في مصر منذ شهر مارس الماضي.