يجري لاعبو المقاولون العرب، المسحة الثانية من فيروس كورونا يوم السبت المقبل ، ذلك قبل عودة الفريق للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخض لاعبي المقاولون للمسحة الثانية في تمامالساعة التاسعة صباحًا، بمقر النادي، بعدما أجرى اللاعبون المسحة الأولى يوم الاثنين الماضي.
وظهرت إيجابية عينة أحد لاعبي المقاولون من فيروس كورونا المستجد، وأكدعماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون عزل اللاعب لمدة أسبوع، وسلامة باقي اللاعبين والجهاز الفني.
ويستعد المقاولون العرب للعودة إلى التدريبات يوم السبت المقبل ايضًا عقب نهاية المسحة الثانية، لأول مرة منذ توقف النشاط الكروي في مصر منذ شهر مارس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد المسحة الثانية من فيروس كورونا للاعبي المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.