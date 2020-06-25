بوروسيا دورتموند يصدم مانشستر يونايتد وريال مدريد بشأن سانشو

حدد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، شرطه الوحيد للموافقة على بيع لاعبه جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي أو ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أبدى كلا الناديين رغبة واضحة في التعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

وذكر موقع "لو10 سبورت" الفرنسي، أن بوروسيا دورتموند لن يسمح برحيل سانشو إلى مانشستر يونايتد أو ريال مدريد إلا إذا

وصل عرض بقيمة 130 مليون يورو، وهو رقم يصعب على أي فريق دفعه في الوقت الحالي، لذلك سيكون دورتموند واثقًا تمامًا من فكرة الاحتفاظ بجادون سانشو عام آخر.

في حين أن أزمة فيروس كورونا قد أثرت على جميع أندية كرة القدم اقتصاديًا، فلن يقوم بوروسيا دورتموند بتخفيض

مطالبه بشأن بيع سانشو.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد صرح في وقت سابق أنه يسعى إلى تدعيم صفوف فريق ريال مدريد في الموسم المقبل، ومن الممكن أن تكون هناك صفقة هجومية من دورتموند، وسيواجه الفريق الملكي صعوبة في تحقيق أهدافه هذا الصيف بسبب بوروسيا ومانشستر يونايتد.

ويتمتع جادون سانشو أيضًا بشعبية كبيرة في إنجلترا، حيث وضعه مانشستر يونايتد كأحد أبرز أولوياته في السوق الصيفي المقبل، لكن بوروسيا دورتموند لا ينوي تقديم هدايا هذا الصيف.